читать дальше

без сопровождения гида (он уехал по своим делам). Под занавес экскурсии произошло событие которое смазало впечатление о гиде. Гид сказал, что у нас оплачено только 4 часа, если мы хотим больше, то надо доплачивать. Мы вспомнили ситуацию в парке, когда гид нас оставил и уехал сказав, что у нас час, будем связываться по вотсапп. Позже по вотсапп я спросил можем ли мы 1,% часа погулять, гид подтвердил. Т. о. он мог нас оставить там на 3 часа и у нас бы истекли 4 часа а потом - за доп. плату. Уточняйте "на берегу" время экскурсии и условия. Но это произошло только на этой первой экскурсии на последующих этот вопрос не возникал.