Индивидуальная
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от $145 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
Добраться до отеля без лишней суеты на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорту «Феникс»
Завтра в 00:00
24 сен в 00:00
$36 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Рафтинг у горы Учжишань
Отправляйтесь на незабываемое приключение: преодолейте полосу препятствий и спуститесь по бурным водам у подножия горы Учжишань
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
$180 за человека
