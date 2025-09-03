Найдено 3 экскурсии в категории « Уникальный опыт » в Санье на русском языке, цены от $28. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа Индивидуальная Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления Начало: У отеля путешественника от $145 за человека На машине 2.5 часа Индивидуальная Параглайдинг в Санья Оценить роскошные виды «китайских Мальдив» с высоты птичьего полёта Начало: У вашего отеля от $370 за человека На машине На микроавтобусе 2.5 часа Индивидуальная Традиции исцеления: экскурсия по клиникам Саньи Открыть секреты традиционной китайской медицины и посмотреть, как проводится пульсовая диагностика Начало: У вашего отеля $28 за человека Другие экскурсии Саньи

