Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У отеля путешественника
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от $145 за человека
Параглайдинг в Санья
Оценить роскошные виды «китайских Мальдив» с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
от $370 за человека
Традиции исцеления: экскурсия по клиникам Саньи
Открыть секреты традиционной китайской медицины и посмотреть, как проводится пульсовая диагностика
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$28 за человека
