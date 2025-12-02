Мои заказы

Парк «Олень повернул голову» – экскурсии в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Олень повернул голову»» в Санье на русском языке
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 08:00
6 дек в 13:00
от $60 за человека
Знакомьтесь, Санья
На машине
4 часа
145 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Санье
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $60 за человека
Санья за 3 часа: от парка Лухуэйтоу до самого колоритного рынка города
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Санья за 3 часа: от парка Лухуэйтоу до самого колоритного рынка города
Оценить разнообразные сочетания природы, культуры и бытовой жизни
Начало: У Международного торгового центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    2 декабря 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Это наша первая экскурсия в Санье и в Китае. Очень интересно было уже в поездке от отеля. По парку походили
    без сопровождения гида (он уехал по своим делам). Под занавес экскурсии произошло событие которое смазало впечатление о гиде. Гид сказал, что у нас оплачено только 4 часа, если мы хотим больше, то надо доплачивать. Мы вспомнили ситуацию в парке, когда гид нас оставил и уехал сказав, что у нас час, будем связываться по вотсапп. Позже по вотсапп я спросил можем ли мы 1,% часа погулять, гид подтвердил. Т. о. он мог нас оставить там на 3 часа и у нас бы истекли 4 часа а потом - за доп. плату. Уточняйте "на берегу" время экскурсии и условия. Но это произошло только на этой первой экскурсии на последующих этот вопрос не возникал.

    Это наша первая экскурсия в Санье и в Китае. Очень интересно было уже в поездке от
  • Н
    Наталья
    26 ноября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Иван- очень позитивный человек! Все с улыбкой, шуткой. Экскурсия понравилась. Сразу на следующий день по прилету стали больше понимать про Китай! Смотреть на все под другим углом
  • N
    Nadezhda
    19 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Андрей прекрасный гид, рассказал много исторических фактов о Хайнане и Санье! Провез по всем знакомым местам! Было интересно! Андрей очень отзывчивый, помог с личными вопросами!!! Прекрасный и комфортный автомобиль, приятно удивил китайский автопром!!! Благодарю за экскурсию!!! Буду рекомендовать!!!
  • Е
    Елена
    17 ноября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Были на обзорной экскурсии. Отличная комфортабельная машина, гид прибыл вовремя, заранее написали куда и во сколько подойти. Максим очень старался,
    был вежлив и предупредителен. Проехали по всем точкам маршрута. Нам не хватило информативности к сожалению. Но посмотрели красивые места и получили удовольствие. Спасибо

  • L
    LYUBOV
    16 ноября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Все прошло хорошо. Гид был русскоговорящих, рассказал про город, везде организовал проходы по билетам. Помогал с покупкой сувениров
    Все прошло хорошо. Гид был русскоговорящих, рассказал про город, везде организовал проходы по билетам. Помогал с покупкой сувениров
  • Е
    Елизавета
    16 ноября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Ни хао! Побывали на обзорной экскурсии по Санье, гидом был Андрей. Нам очень понравилось! У Андрея отличный русский, много рассказывал
    об острове и самих достопримечательностях. Провез нас везде, где мы хотели, маршрут можно скорректировать, обязательно порекомендуем друзьям! Помогли сделать отличные кадры во всех местах, спасибо!

    Ни хао! Побывали на обзорной экскурсии по Санье, гидом был Андрей. Нам очень понравилось! У Андрея отличный русский, много рассказывал
  • М
    Михаил
    11 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Все отлично. Даже после экскурсии обращались к Андрею по другим вопросам. Помогал
  • М
    Мария
    11 ноября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Ребята, мы все разузнали про Санью и Хайнань!) С нами работал Иван. Очень интересный рассказчик, юморной человек, всегда реагировал на наши пожелания и создавал комфорт. Нам все понравилось. Спасибо за работу.
  • Z
    Zalina
    8 ноября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Спасибо за очень быструю организацию экскурсии!
    экскурсии! Вче понравмлось, автомобиль был очень комфортный! Гид был очень доброжелательный и общительным! Очень советую!!!
  • Р
    Раушан
    4 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Спасибо большое Андрею, он старался сделать все как можно лучше, подстраивался под наши пожелания и возможности, тк мы были с
    2х летним малышом, нам немного сложнее было. Очень открытый, доброжелательный и гибкий, интересно рассказывал исторические и современные факты, вместо запланированных 4 часов прокатались все 6. В общем, рекомендую 👍

  • A
    Anatoly
    3 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Экскурсия прошла на отлично! Андрей предоставил современный люксовый автомобиль. Гид свободно владеет русским языком. Так как он местный житель, то
    знает все, даже самые мелкие детали. Он хорошо ориентируется и интересно рассказывает об истории острова. Провез по всем заявленным в анонсе местам. Везде сопровождал и подробно рассказывал об увиденном. Совсем не делал акцент на местных магазинах, «фабриках» и «фермах». Вместо запланированных 4 часов, экскурсия продлилась 5. Очень рекомендуем данное мероприятие всем желающим подробно ознакомиться с Саньей!

  • А
    Алексей
    29 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Спасибо Андрею! Все доступно и понятно. Можно вносить любые изменения в маршрут и произвольно регулировать время в разных локациях без изменения цены. Помог в организации других поездок, билетов!
  • Ю
    Юлия
    29 октября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Очень хорошая организация и экскурсовод. Всё вовремя, как договорились, всегда на связи! Хорошая экскурсия. Дополнительно помогли с билетами на поезд в другой город, с выбором клиники. Все очень понравилось, благодарю! Рекомендую!!
  • Ю
    Юлия
    28 октября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Отличный гид Андрей! Приятно показал нам Санью, рассказал про Хайнань! Нам очень понравилось.
    Единственное, акулья ферма спорное место. Там работаю агрессивные
    русские женщины, которые впаривают продукцию этой фермы. Но это так, небольшое замечание, от этого места можно смело отказываться. В целом классная экскурсия, нам понравилось! Спасибо!

  • О
    Олег
    27 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Нам понравилось. Город небольшой, но очень красивый. Природа замечательная. Море, песок, залив. Гид отличный. Если есть пожелания, то может скорректировать
    поездку под Ваши желания. Вообще гида лучше брать из местных. Они знают интересные места. Машина очень комфортабельная, на 7 человек. Вообще автопром Китая приятно удивляет.

  • К
    Кудрявцев
    25 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Всё очень понравилось! Экскурсия была очень интересной, понятный русский язык у гида, отличный комфортабельных автомобиль. По нашему желанию гид скорректировал
    программу в пользу наших интересов, за что ему отдельное спасибо! Гид очень приятный, отвечал на все наши вопросы по ходу поездки. Очень рекомендую!

  • Н
    Наталия
    23 октября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Прилетели в Санью впервые, не будучи любителями пляжного отдыха. Хотелось интересно провести время, увидеть достопримечательности и узнать о культуре. В
    этом нам помог гид Борис.

    Большое спасибо Борису за экскурсию по Санье, а также буддистскому храмовому комплексу - за комфорт и выбор оптимальных для нас маршрутов (непростая задача, между прочим), за классные кадры. Очень здорово, когда экскурсия становится живой и даже философской беседой.

    Расставались уже как друзья, и это повод вернуться! ❤

  • А
    Алексей
    23 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Отличная экскурсия! Гид отлично говорит по-русски, всё понятно и интересно рассказывает. Можно менять маршрут как угодно- под себя, без ограничений. Машина комфортная, поездка прошла легко и спокойно. Очень приятный человек, всегда готов помочь и подсказать. Остались только хорошие впечатления, рекомендую!
  • Е
    Елена
    17 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Пунктуален. Хороший, понятный русский язык. Отвечает на любые вопросы. Отличный автомобиль - Voyah Dream. Без проблем можно менять маршрут, выбрасывать
    не интересующие вас пункты (мы отказались от фабрики шелка, зато помимо фабрики шелка посетили отличный магазин чая помимо стандартной фабрики, куда возят всех туристов). Не стесняйтесь спрашивать. Можно заказать через Андрея какие товары, вам доставят в отель (мы заказывали Пауэр банк, привезли четко в срок, без накладок). Рекомендую.

  • Д
    Диана
    15 октября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Спасибо гиду Кате за интересную экскурсию 😘
    Спасибо гиду Кате за интересную экскурсию 😘

  1. Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
  2. Знакомьтесь, Санья
  3. Санья за 3 часа: от парка Лухуэйтоу до самого колоритного рынка города
