Мои заказы

Перезагрузка – экскурсии в Санье

Найдено 9 экскурсий в категории «Перезагрузка» в Санье на русском языке, цены от $36. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
На машине
На микроавтобусе
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
Добраться до отеля без лишней суеты на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорту «Феникс»
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
$36 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
На машине
4 часа
11 отзывов
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 18:00
11 дек в 08:00
от $60 за человека
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
На машине
4 часа
7 отзывов
Водная прогулка
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
13 дек в 14:30
от $145 за человека
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Пешая
5 часов
19 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
14 дек в 09:30
16 дек в 09:30
от $152 за человека
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
На машине
30 минут
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
$46 за всё до 3 чел.
Остров обезьян: путешествие из Саньи
На машине
4 часа
33 отзыва
Водная прогулка
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $120 за человека
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Пешая
5 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 дек в 08:00
от $160 за человека
Рыбацкие приключения в Санье
4 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Рыбацкие приключения в Санье
Порыбачить в открытом море, а после отправиться в ресторан и съесть свежеприготовленную «добычу»
Начало: От вашего отеля
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$245 за человека
Морская прогулка на яхте
На яхте
3 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная яхтенная прогулка с русскоговорящим гидом в Санье
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте в Санье. Насладитесь пейзажами, купанием в открытом море и эксклюзивной фотосессией
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
13 дек в 09:00
$370 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    6 декабря 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Андрей - молодец! Веселый, подстраивается под туристов, помогает решать вопросы, ничего не навязывает. Комфортный чистый автомобиль. Если еще раз будем в Санье - обязательно обратимся! Однозначно рекомендую Андрея.
  • В
    Владимир
    5 декабря 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Из отеля нас забрал гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без акцента). По дороге
    читать дальше

    до парка рассказывал о Китае, об острове Хайнань. По канатной дороге поднялись к стеклянному мосту. Мост - полный восторг! Затем был мини зоопарк, парк орхидей, горное озеро и подвесной мост. Воздух в парке очень свежий, легко дышалось. Прогулка получилась отличная!

  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2025
    Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
    Все прошло отлично, машина хорошая, водитель был русскоговорящий китаец, даже немного рассказал нам про город) цена высокая, но зато удобно и комфортно (особенно если нет китайского приложения для вызова такси)
  • А
    Александр
    3 декабря 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Боря лучший экскурсовод за всю мою историю путешествий!
    Боря лучший экскурсовод за всю мою историю путешествий!
  • Р
    Роман
    2 декабря 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Это наша первая экскурсия в Санье и в Китае. Очень интересно было уже в поездке от отеля. По парку походили
    читать дальше

    без сопровождения гида (он уехал по своим делам). Под занавес экскурсии произошло событие которое смазало впечатление о гиде. Гид сказал, что у нас оплачено только 4 часа, если мы хотим больше, то надо доплачивать. Мы вспомнили ситуацию в парке, когда гид нас оставил и уехал сказав, что у нас час, будем связываться по вотсапп. Позже по вотсапп я спросил можем ли мы 1,% часа погулять, гид подтвердил. Т. о. он мог нас оставить там на 3 часа и у нас бы истекли 4 часа а потом - за доп. плату. Уточняйте "на берегу" время экскурсии и условия. Но это произошло только на этой первой экскурсии на последующих этот вопрос не возникал.

    Это наша первая экскурсия в Санье и в Китае. Очень интересно было уже в поездке от
  • А
    Александр
    20 ноября 2025
    Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
    Все отлично
    Все отлично
  • N
    Nadezhda
    19 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Андрей прекрасный гид, рассказал много исторических фактов о Хайнане и Санье! Провез по всем знакомым местам! Было интересно! Андрей очень отзывчивый, помог с личными вопросами!!! Прекрасный и комфортный автомобиль, приятно удивил китайский автопром!!! Благодарю за экскурсию!!! Буду рекомендовать!!!
  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Мне очень понравилось. Гид очень всё хорошо рассказывает и много красивых локаций показал.
  • L
    LYUBOV
    16 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Нас встретила у отеля русско-говорящая девушка. Мы поехали на машине вдвоём с сыном.
    В дороге она рассказывала про остров, историю и
    читать дальше

    обычаи, показывала по дороге плантации с чаем и манго. Было очень интересно.
    В джунглях мы ходили по стекляному мосту, летали над ждунглями, гуляли, кормили рыбок. Везде наш гид Катя подсказывала, покупала корм, фотографировала нас с сыном, организовала обед, угощала фруктами и молочнвм коктейлем. Было очень душевно и интересно.
    Дополнительно Катя откликнулась на мою просьбу отвезти в центр китайской медицины, хотя это было за рамками экскурсии.

    Всем рекомендуем, незабываемые впечатления и высокий уровень организации.

    Нас встретила у отеля русско-говорящая девушка. Мы поехали на машине вдвоём с сыном
  • Е
    Есения
    16 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Экскурсия прошла прекрасно, в особенности благодаря гиду Борису (Цянь), русскоговорящему китайцу. Успели обойти все локации без очередей (выезд был в
    читать дальше

    08:30 из ялонга), вся экскурсия была на комфортабельном автомобиле. Гид отвечал на все интересующие вопросы, сделал нам совместные фотографии, в общем все в лучшем виде. Всем рекомендую!!!

  • М
    Михаил
    11 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Все отлично. Даже после экскурсии обращались к Андрею по другим вопросам. Помогал
  • М
    Майя
    8 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Экскурсия не состоялась!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Рыбацкие приключения в Санье
    Рыбалка в целом понравилась) это лучше чем рыбачить на озере, а все операторы предлагали именно на озере. Накануне прислали подробную
    читать дальше

    информацию, забрали из отеля. Капитан на лодке, помощник, наш сопровождающий, он же переводчик и нас двое. Снастями обеспечили. Наш нехитрый улов капитан пожарил нам прям на лодке. Удовольствие получили, а это главное)

    Рыбалка в целом понравилась) это лучше чем рыбачить на озере, а все операторы предлагали именно на
  • А
    Алексей
    6 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Всё прошло отлично. Гид Николай, будучи китайцем, отлично говорит по-русски, так как долгое время жил в России. Поэтому смог рассказать
    читать дальше

    очень много интересного. Успели до массового приезда групповых туров, везде были практически одни. На обратном пути заехали на змеиную ферму и поучаствовали в чайной церемонии. Всем советую

  • Р
    Раушан
    4 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Спасибо большое Андрею, он старался сделать все как можно лучше, подстраивался под наши пожелания и возможности, тк мы были с
    читать дальше

    2х летним малышом, нам немного сложнее было. Очень открытый, доброжелательный и гибкий, интересно рассказывал исторические и современные факты, вместо запланированных 4 часов прокатались все 6. В общем, рекомендую 👍

  • A
    Anatoly
    3 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Экскурсия прошла на отлично! Андрей предоставил современный люксовый автомобиль. Гид свободно владеет русским языком. Так как он местный житель, то
    читать дальше

    знает все, даже самые мелкие детали. Он хорошо ориентируется и интересно рассказывает об истории острова. Провез по всем заявленным в анонсе местам. Везде сопровождал и подробно рассказывал об увиденном. Совсем не делал акцент на местных магазинах, «фабриках» и «фермах». Вместо запланированных 4 часов, экскурсия продлилась 5. Очень рекомендуем данное мероприятие всем желающим подробно ознакомиться с Саньей!

  • А
    Алексей
    29 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
    Спасибо Андрею! Все доступно и понятно. Можно вносить любые изменения в маршрут и произвольно регулировать время в разных локациях без изменения цены. Помог в организации других поездок, билетов!
  • Ю
    Юлия
    29 октября 2025
    Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
    Всё отлично. Спасибо!
  • A
    Artur
    28 октября 2025
    Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
    Абсолютно все прошло хорошо
  • И
    Инна
    28 октября 2025
    Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
    Все отлично! Буду рекомендовать всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
  2. Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
  3. Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
  4. Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
  5. Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Какие места ещё посмотреть в Санье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Санье в декабре 2025
Сейчас в Санье в категории "Перезагрузка" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 36 до 370. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2025 год по теме «Перезагрузка», 102 ⭐ отзыва, цены от $36. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль