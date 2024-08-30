Мои заказы

Глубоководная рыбалка на яхте в Южно-Китайском море

Отправьтесь на увлекательную глубоководную рыбалку в Южно-Китайском море на комфортабельной яхте. Профессиональные гиды помогут освоить технику ловли и обеспечат безопасность. Это отличный способ провести время семьёй, с друзьями или на тимбилдинге.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки

Приключение на глубинах Южно-Китайского моря Отправьтесь на глубоководную рыбалку на роскошной яхте, оснащённой всем необходимым снаряжением. Под руководством профессионалов вас ждут новые навыки и возможность поймать разнообразных морских обитателей. Яхта оборудована лучшим спасательным оснащением и профессиональными снастями, что гарантирует безопасность и комфорт для всех участников путешествия. Идеально для отдыха и общения Это отличный вариант для семейного отдыха, дружеских встреч или корпоративного тимбилдинга, сочетающий в себе красоту океана и удовольствие от рыбалки. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт, удобная обувь, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем.
  • Не подходит для: дети до 2 лет, беременные женщины, люди с проблемами спины, склонные к морской болезни.
  • Не допускается: домашние животные, взрывчатые вещества.
  • Перед выходом в море обязательно проверьте погодные условия, чтобы избежать сильного волнения.
  • Соблюдайте все правила безопасности, чтобы занятие прошло комфортно и безопасно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Побережье Саньи
  • Южно-Китайское море
Что включено
  • Все включено: удочки, наживка, живые креветки, профессиональные рыболовные снасти
  • Рыболовная яхта
  • 15 спальных мест для гостей, комната караоке и ресторанная зона
  • Профессиональное эхолокационное оборудование и мощный кондиционер
  • 4 профессиональных рыболовных гида
  • Фрукты, безалкогольные напитки, закуски и рыбный суп
  • Опыт рыбалки и обучение
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Аренда специализированного оборудования
Место начала и завершения?
6GC2+J29 Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, Китай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Иван
30 авг 2024
Персонал был дружелюбный, а днём нам удалось поймать приличное количество рыбы. На борту не говорили по‑английски, поэтому часто приходилось пользоваться переводчиком

Входит в следующие категории Саньи

