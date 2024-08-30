Отправьтесь на увлекательную глубоководную рыбалку в Южно-Китайском море на комфортабельной яхте. Профессиональные гиды помогут освоить технику ловли и обеспечат безопасность. Это отличный способ провести время семьёй, с друзьями или на тимбилдинге.
Описание водной прогулкиПриключение на глубинах Южно-Китайского моря Отправьтесь на глубоководную рыбалку на роскошной яхте, оснащённой всем необходимым снаряжением. Под руководством профессионалов вас ждут новые навыки и возможность поймать разнообразных морских обитателей. Яхта оборудована лучшим спасательным оснащением и профессиональными снастями, что гарантирует безопасность и комфорт для всех участников путешествия. Идеально для отдыха и общения Это отличный вариант для семейного отдыха, дружеских встреч или корпоративного тимбилдинга, сочетающий в себе красоту океана и удовольствие от рыбалки. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье Саньи
- Южно-Китайское море
Что включено
- Все включено: удочки, наживка, живые креветки, профессиональные рыболовные снасти
- Рыболовная яхта
- 15 спальных мест для гостей, комната караоке и ресторанная зона
- Профессиональное эхолокационное оборудование и мощный кондиционер
- 4 профессиональных рыболовных гида
- Фрукты, безалкогольные напитки, закуски и рыбный суп
- Опыт рыбалки и обучение
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Аренда специализированного оборудования
Место начала и завершения?
6GC2+J29 Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, Китай
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт, удобная обувь, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем
- Не подходит для: дети до 2 лет, беременные женщины, люди с проблемами спины, склонные к морской болезни
- Не допускается: домашние животные, взрывчатые вещества
- Перед выходом в море обязательно проверьте погодные условия, чтобы избежать сильного волнения
- Соблюдайте все правила безопасности, чтобы занятие прошло комфортно и безопасно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
30 авг 2024
Персонал был дружелюбный, а днём нам удалось поймать приличное количество рыбы. На борту не говорили по‑английски, поэтому часто приходилось пользоваться переводчиком
