Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
«Залив Санья — его легко узнать по пальмовой набережной, рыбацким лодкам и череде эффектных отелей вдоль линии горизонта»
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
$46 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь в открытых кабинках, из которых открываются шикарные виды на кокосовые пальмы, песчаные пляжи, построенную на сваях рыбацкую деревню и плантации жемчуга»
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $120 за человека
Водная прогулка
Рыбацкие приключения в Санье
Порыбачить в открытом море, а после отправиться в ресторан и съесть свежеприготовленную «добычу»
Начало: От вашего отеля
«На борту вас встретят капитан судна и гид, который проведёт небольшой инструктаж по рыбной ловле»
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$245 за человека
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка на яхте в Южно-Китайском море
Начало: 6GC2+J29 Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, К...
«Приключение на глубинах Южно-Китайского моря Отправьтесь на глубоководную рыбалку на роскошной яхте, оснащённой всем необходимым снаряжением»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 ноября 2025Рыбалка в целом понравилась) это лучше чем рыбачить на озере, а все операторы предлагали именно на озере. Накануне прислали подробную
- ккатя7 марта 2025В целом понравилось, НО за 500 дол за двоих вы на лодке не одни,еще 4-6 человек с вами. Ресторана нет-есть капитан, который жарит рыбу на плитке. Кстати,прикольно) рыба была,ловилась, но мелкая.
- ИИван30 августа 2024Персонал был дружелюбный, а днём нам удалось поймать приличное количество рыбы. На борту не говорили по‑английски, поэтому часто приходилось пользоваться переводчиком
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Рыбалка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Санье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Санье в декабре 2025
Сейчас в Санье в категории "Рыбалка" можно забронировать 4 экскурсии от 46 до 245. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Санье 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025