Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Санье на русском языке, цены от $46. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 30 минут 7 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто Начало: В международном аэропорту Феникс $46 за всё до 3 чел. Пешая 4.5 часа Мини-группа до 10 чел. Остров обезьян: не просто парк, а живой театр! (всё включено) Дикая природа, яркие эмоции и встречи с приматами - в путешествии из Саньи Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30 $97 за человека Пешая 3 часа Индивидуальная до 12 чел. Побережье Саньи и городок Тянья Насладиться тропическим колоритом и локальными угощениями и познакомиться с местной культурой Начало: У парка «Тянья Хайцзяо» от $290 за всё до 12 чел. Другие экскурсии Саньи

