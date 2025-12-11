Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
Завтра в 11:00
13 дек в 00:00
$46 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Остров обезьян: не просто парк, а живой театр! (всё включено)
Дикая природа, яркие эмоции и встречи с приматами - в путешествии из Саньи
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30
14 дек в 08:30
16 дек в 08:30
$97 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Побережье Саньи и городок Тянья
Насладиться тропическим колоритом и локальными угощениями и познакомиться с местной культурой
Начало: У парка «Тянья Хайцзяо»
Завтра в 15:00
13 дек в 09:00
от $290 за всё до 12 чел.
