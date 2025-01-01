Мои заказы

Интересные программы мастер-классы Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Санье на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мастер-класс по гончарному ремеслу в Санье
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Овладеть традиционной техникой лепки из глины народности ли
Начало: Вход в туристическую зону «Тянья Хайцзяо»
Завтра в 11:00
2 янв в 09:00
от $300 за всё до 12 чел.
Культурный тур по Хайкоу: история, традиции и творческие мастер-классы
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Трансфер от отеля
$367.65 за всё до 6 чел.
Мастер-класс резьбы по кокосу и Музей артефактов народа Ли
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Приобщиться к культурному и историческому наследию Саньи
Начало: В районе Хайтан
Завтра в 11:00
2 янв в 11:00
от $300 за всё до 10 чел.

