Покажем вам «Конец света», один из символов Китая, куда приезжают ради легенд о любви и вечности и где делают знаковые фотографии на Хайнане. Вы погуляете по парку и живописному побережью, увидите валуны с поэтическими надписями и узнаете, почему эти места в китайской культуре связывают с романтикой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Входная зона парка и аллеи . Погуляем по ухоженным дорожкам среди пальм и другой тропической растительности. Поговорим об истории этого места. У вас также будет свободное время для самостоятельного изучения территории, покупки сувениров

. Погуляем по ухоженным дорожкам среди пальм и другой тропической растительности. Поговорим об истории этого места. У вас также будет свободное время для самостоятельного изучения территории, покупки сувениров Камень Танья (Край неба) — символ парка, связанный с легендой о любви и разлуке. Вы сфотографируетесь с ним на фоне моря

— символ парка, связанный с легендой о любви и разлуке. Вы сфотографируетесь с ним на фоне моря Камень Хайцзяо (Край моря) — второй символ, который олицетворяет границу мира, где суша встречается с бескрайним океаном

— второй символ, который олицетворяет границу мира, где суша встречается с бескрайним океаном Побережье . Пройдём вдоль береговой линии и полюбуемся панорамой

. Пройдём вдоль береговой линии и полюбуемся панорамой Фотолокации и смотровые площадки. Посетим популярные точки с лучшими ракурсами камней и горизонта

Вы узнаете:

истории о камнях, о происхождении ландшафта, его особенностях и климате

почему эти места символизируют романтику в китайской культуре

почему именно здесь сформировался образ «конца земли»

почему тут так любят фотографироваться и как выбрать ракурсы для снимков

Тайминг

8:30–9:00 — сбор группы, знакомство с гидом, краткий рассказ о маршруте

9:00–10:00 — камни Танья и Хайцзяо

10:00–11:30 — прогулка по побережью

11:30–12:30 — фотолокации и смотровые площадки

12:30–13:15 — свободное время

13:15–13:30 — сбор группы и возвращение к месту отправления

Организационные детали

Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе с кондиционером в зависимости от размера группы

Трансфер и билет в парк включены

Дополнительные расходы (по желанию): обед

Важно знать: сопровождение русскоговорящем гидом предусмотрено только при наборе группы от 20 человек, при меньшем количестве участников вас будет сопровождать англоговорящий гид из нашей команды