Покажем вам «Конец света», один из символов Китая, куда приезжают ради легенд о любви и вечности и где делают знаковые фотографии на Хайнане.
Вы погуляете по парку и живописному побережью, увидите валуны с поэтическими надписями и узнаете, почему эти места в китайской культуре связывают с романтикой.
Описание экскурсии
- Входная зона парка и аллеи. Погуляем по ухоженным дорожкам среди пальм и другой тропической растительности. Поговорим об истории этого места. У вас также будет свободное время для самостоятельного изучения территории, покупки сувениров
- Камень Танья (Край неба) — символ парка, связанный с легендой о любви и разлуке. Вы сфотографируетесь с ним на фоне моря
- Камень Хайцзяо (Край моря) — второй символ, который олицетворяет границу мира, где суша встречается с бескрайним океаном
- Побережье. Пройдём вдоль береговой линии и полюбуемся панорамой
- Фотолокации и смотровые площадки. Посетим популярные точки с лучшими ракурсами камней и горизонта
Вы узнаете:
- истории о камнях, о происхождении ландшафта, его особенностях и климате
- почему эти места символизируют романтику в китайской культуре
- почему именно здесь сформировался образ «конца земли»
- почему тут так любят фотографироваться и как выбрать ракурсы для снимков
Тайминг
8:30–9:00 — сбор группы, знакомство с гидом, краткий рассказ о маршруте
9:00–10:00 — камни Танья и Хайцзяо
10:00–11:30 — прогулка по побережью
11:30–12:30 — фотолокации и смотровые площадки
12:30–13:15 — свободное время
13:15–13:30 — сбор группы и возвращение к месту отправления
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе с кондиционером в зависимости от размера группы
- Трансфер и билет в парк включены
- Дополнительные расходы (по желанию): обед
Важно знать: сопровождение русскоговорящем гидом предусмотрено только при наборе группы от 20 человек, при меньшем количестве участников вас будет сопровождать англоговорящий гид из нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
