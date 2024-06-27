Л Людмила Знакомьтесь, Санья Больше спасибо, гиду Николаю. Экскурсия очень интересная, посетили много мест за это время:))

А Алла Знакомьтесь, Санья Все понравилось! Борис показал те места, которые были нам интересны. Машина очень комфортная что особенно важно в жаркую погоду. Борис хорошо говорил на русском языке! Мы с сыном провели очень увлекательный день!

Е Елена Знакомьтесь, Санья читать дальше рассказывал, был внимательным, вежливым. Зря его ругали в отзывах, очень субъективно все. По нашим пожеланиям Борис скорректировал маршрут. Спасибо большое за организацию экскурсии! Мы остались довольны экскурсией, вернулись на остров спустя 12 лет и многое не смогли узнать. Борис классный гид, увлекательно и доступно

Ю Юрий Остров обезьян: путешествие из Санья Это была вторая наша экскурсия с этими ребятами. И снова с нами был Ваня!!! 👍Все прошло великолепно!!!! Большое спасибо Ване, гиду с открытой душой!!! Всем организаторам большое спасибо!!!! (жалко только что не работал фуникулёр)

А Анастасия Остров обезьян: путешествие из Санья Совместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали и убрали то,что нам было не интересно. Благодарю за прекрасный день)