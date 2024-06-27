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Знакомьтесь, Санья: индивидуальная экскурсия
Санья - это современный курортный город на острове Хайнань. В рамках экскурсии вы посетите остров Феникс, парк, фруктовый рынок и акулью фабрику
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от $50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров обезьян: путешествие из Санья
Остров обезьян - природный заповедник на южном побережье Хайнаня. Наблюдайте за макаками, наслаждайтесь видами и канатной дорогой
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:30
4 июля в 09:30
$96 за человека
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная экскурсия по острову Феникс и парку «Олень повернул голову»
Посетите грандиозный рукотворный остров Феникс, узнайте легенду парка «Олень повернул голову», насладитесь фруктовым рынком и откройте секреты акульей фабрики
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная яхтенная прогулка с русскоговорящим гидом в Санье
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте в Санье. Насладитесь пейзажами, купанием в открытом море и эксклюзивной фотосессией
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$370 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная рыбалка в Санье с гидом и капитаном
Отправляйтесь на 4 часа в открытое море в Санье, где водится только крупная рыба. Возьмите друзей и любимые напитки, наслаждайтесь рыбалкой и отдыхом
Начало: От вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$245 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила27 июня 2024Больше спасибо, гиду Николаю. Экскурсия очень интересная, посетили много мест за это время:))
- ААлла23 июня 2024Все понравилось! Борис показал те места, которые были нам интересны. Машина очень комфортная что особенно важно в жаркую погоду. Борис хорошо говорил на русском языке! Мы с сыном провели очень увлекательный день!
- ЕЕлена17 июня 2024Мы остались довольны экскурсией, вернулись на остров спустя 12 лет и многое не смогли узнать. Борис классный гид, увлекательно и доступно
- ЮЮрий29 апреля 2024Это была вторая наша экскурсия с этими ребятами. И снова с нами был Ваня!!! 👍Все прошло великолепно!!!! Большое спасибо Ване, гиду с открытой душой!!! Всем организаторам большое спасибо!!!! (жалко только что не работал фуникулёр)
- ААнастасия24 апреля 2024Совместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали и убрали то,что нам было не интересно. Благодарю за прекрасный день)
- ААлексей29 марта 2024Все супер! Отличные впечатления, насыщенная программа! На самом деле, будучи лишь один полный день в Санье, мы заказали у Екатерины
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Санье в июле 2024
Сейчас в Санье в категории "От вашего отеля" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 370. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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