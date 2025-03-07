Водная прогулка
Рыбацкие приключения в Санье
Отправляйтесь на увлекательную рыбалку в Санье. Насладитесь морскими пейзажами и поймайте крупную рыбу. Завершите день в ресторане с вашим уловом
Начало: От вашего отеля
9 июн в 08:00
10 июн в 08:00
$245 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная яхтенная прогулка с русскоговорящим гидом в Санье
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте в Санье. Насладитесь пейзажами, купанием в открытом море и эксклюзивной фотосессией
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июн в 09:00
$370 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Рафтинг у горы Учжишань
Отправляйтесь на незабываемое приключение: преодолейте полосу препятствий и спуститесь по бурным водам у подножия горы Учжишань
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
9 июн в 08:00
$180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ккатя7 марта 2025В целом понравилось, НО за 500 дол за двоих вы на лодке не одни,еще 4-6 человек с вами. Ресторана нет-есть капитан, который жарит рыбу на плитке. Кстати,прикольно) рыба была,ловилась, но мелкая.
- ИИрина14 ноября 2024Красивое место, яхта и море!!! Все прошло великолепно! Шикарные виды! Всё организовано! Спасибо за прекрасное путешествие!
- РРозалия15 августа 2024Поездка прошла отлично. Сопровождение от гида, было очень хорошее. Все моменты по которым были какие то вопросы, моментом были решены и улажены. Решили еще раз перед отъездом покататься на яхте и позагорать).
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Речные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Санье в июне 2025
Сейчас в Санье в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 370. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.17 из 5
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