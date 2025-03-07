к катя Рыбацкие приключения в Санье В целом понравилось, НО за 500 дол за двоих вы на лодке не одни,еще 4-6 человек с вами. Ресторана нет-есть капитан, который жарит рыбу на плитке. Кстати,прикольно) рыба была,ловилась, но мелкая.

И Ирина Морская прогулка на яхте Красивое место, яхта и море!!! Все прошло великолепно! Шикарные виды! Всё организовано! Спасибо за прекрасное путешествие!