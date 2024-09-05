6 часов
Индивидуальная
Отдохните на китайских Мальдивах: пляж «Стеклянное море»
Отправляйтесь на пляж «Стеклянное море» в Санье и насладитесь прозрачной водой, райскими пейзажами и множеством водных развлечений. Забронируйте заранее
5 сен в 10:00
6 сен в 10:00
$170 за человека
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальная рыбалка в Санье с гидом и капитаном
Отправляйтесь на 4 часа в открытое море в Санье, где водится только крупная рыба. Возьмите друзей и любимые напитки, наслаждайтесь рыбалкой и отдыхом
Начало: От вашего отеля
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
$245 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Параглайдинг в Санья: полёт над островом Хайнань с инструктором
Параглайдинг в Санье - уникальная возможность испытать прилив адреналина и насладиться великолепными пейзажами острова Хайнань с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
$270 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Активный отдых»
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