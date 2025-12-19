Описание Ответы на вопросы

Описание экскурсии Термальные источники Наньтянь, Санья Откройте для себя одно из самых известных мест отдыха на острове Хайнань — термальные источники Наньтянь. Это природный оазис здоровья и расслабления среди тропической зелени. Вода источников насыщена множеством минеральных элементов, полезных для организма: углекислым газом, сернистым водородом, аммиаком, стронцием, цинком и фтором. Температура воды достигает 57 °C, благодаря чему она относится к низкотемпературным минеральным источникам и подходит для комфортного и безопасного купания. Купание в таких водах улучшает кровообращение, укрепляет суставы, снимает усталость и стресс. Это место идеально подходит для восстановления после насыщенного экскурсионного дня — здесь вы почувствуете настоящее расслабление тела и гармонию с природой. 🕒 Продолжительность: 5–6 часов Согласовать с гидом Включено: русскоговорящий гид, трансфер Не включено: 28$ источники Стоимость: Индивидуальная экскурсия для вашей компании 250$ за 1-6 человека 350$ за 7-12 человека

