Откройте для себя одно из самых известных мест отдыха на острове Хайнань — термальные источники Наньтянь. Это природный оазис здоровья и расслабления среди тропической зелени.
Вода источников насыщена множеством минеральных элементов, полезных для организма: углекислым газом, сернистым водородом, аммиаком, стронцием, цинком и фтором.
Описание экскурсииПриродный оазис здоровья и расслабления Температура воды достигает 57 °C, благодаря чему она относится к низкотемпературным минеральным источникам и подходит для комфортного и безопасного купания. Вода насыщена множеством минеральных элементов, полезных для организма: углекислым газом, сернистым водородом, аммиаком, стронцием, цинком и фтором. Купание в таких водах улучшает кровообращение, укрепляет суставы, снимает усталость и стресс. Это место идеально подходит для восстановления после насыщенного экскурсионного дня — здесь вы почувствуете настоящее расслабление тела и гармонию с природой. Важная информация: Продолжительность: 5–6 часов. Время посещения согласовывается с гидом.
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Посещение источников - 28$.
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Продолжительность: 5-6 часов
- Время посещения согласовывается с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
