Найдено 3 экскурсии в категории « SPA » в Санье на русском языке, цены от $25. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 12 часов Мини-группа до 5 чел. Восхождение на гору Семи фей + термальные источники Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья, улица Хайюн... «Завершите день в термальных источниках — природной спа-терапии для тела и души» Расписание: Экскурсия в определённые даты $54 за человека 6 часов Индивидуальная до 12 чел. Термальные Источники Хайнань Начало: Обговаривается лично «Термальные источники Наньтянь, Санья Откройте для себя одно из самых известных мест отдыха на острове Хайнань — термальные источники Наньтянь» $250 за всё до 12 чел. 1 час Водная прогулка Китайский массаж: искусство расслабления в бухтах Ялунбэй и Саньябэй Восстановить баланс сил, снять стресс и погрузиться в атмосферу спокойствия в SPA-центре «Тибет» Начало: У вашего отеля «Мастера SPA-центра помогут вам забыть о накопившейся усталости, расслабить мышцы после перелётов и настроиться на гармоничный отдых в Санье» $25 за человека Другие экскурсии Саньи

Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «SPA», цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель