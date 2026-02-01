Мини-группа
до 5 чел.
Восхождение на гору Семи фей + термальные источники
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья, улица Хайюн...
«Завершите день в термальных источниках — природной спа-терапии для тела и души»
Расписание: Экскурсия в определённые даты
$54 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Термальные Источники Хайнань
Начало: Обговаривается лично
«Термальные источники Наньтянь, Санья Откройте для себя одно из самых известных мест отдыха на острове Хайнань — термальные источники Наньтянь»
$250 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Китайский массаж: искусство расслабления в бухтах Ялунбэй и Саньябэй
Восстановить баланс сил, снять стресс и погрузиться в атмосферу спокойствия в SPA-центре «Тибет»
Начало: У вашего отеля
«Мастера SPA-центра помогут вам забыть о накопившейся усталости, расслабить мышцы после перелётов и настроиться на гармоничный отдых в Санье»
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
$25 за человека
