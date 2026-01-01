Мини-группа
до 5 чел.
Восхождение на гору Семи фей + термальные источники
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья, улица Хайюн...
«После восхождения вас ждут целебные термальные источники, где можно расслабиться, смыть усталость и почувствовать гармонию с природой»
Расписание: Экскурсия в определённые даты
$54 за человека
Билеты
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Начало: W8M9+M2H Longhua District, Haikou, Хайкоу, Хайнань...
«Здесь прекрасно сочетаются природное спокойствие и яркие впечатления: долина горячих источников приглашает расслабиться, а аквапарк — испытать радость и веселье на воде»
$43.99 за билет
Индивидуальная
до 12 чел.
Термальные Источники Хайнань
Начало: Обговаривается лично
«Термальные источники Наньтянь, Санья Откройте для себя одно из самых известных мест отдыха на острове Хайнань — термальные источники Наньтянь»
$250 за всё до 12 чел.
