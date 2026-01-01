Найдено 3 экскурсии в категории « Термальные источники » в Санье на русском языке, цены от $43. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 12 часов Мини-группа до 5 чел. Восхождение на гору Семи фей + термальные источники Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья, улица Хайюн... «После восхождения вас ждут целебные термальные источники, где можно расслабиться, смыть усталость и почувствовать гармонию с природой» Расписание: Экскурсия в определённые даты $54 за человека Билеты Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк Начало: W8M9+M2H Longhua District, Haikou, Хайкоу, Хайнань... «Здесь прекрасно сочетаются природное спокойствие и яркие впечатления: долина горячих источников приглашает расслабиться, а аквапарк — испытать радость и веселье на воде» $43.99 за билет 6 часов Индивидуальная до 12 чел. Термальные Источники Хайнань Начало: Обговаривается лично «Термальные источники Наньтянь, Санья Откройте для себя одно из самых известных мест отдыха на острове Хайнань — термальные источники Наньтянь» $250 за всё до 12 чел. Другие экскурсии Саньи

