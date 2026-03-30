Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу покоя и духовной гармонии, посетив одно из самых почитаемых священных мест Китая — храмовый комплекс Наньшань.



Это грандиозное сооружение площадью более 4 миллионов квадратных метров, возведённое в честь великих буддистских учителей, включая мать Будды, китайского монаха Цзяньчжэня и японского монаха Конхая, внёсших огромный вклад в развитие буддизма в Азии.

Денис Ваш гид в Санье Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-12 человек $280 за экскурсию Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Священные места храма Наньшань Храм расположен у самого моря, среди зелёных холмов, где царит умиротворённая атмосфера и ощущается особая энергия. Сердцем комплекса является 108-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь, возвышающаяся над океаном — символ защиты, сострадания и вечной мудрости. На территории также установлены 33 скульптуры матери Будды, каждая из которых хранит свою историю и духовный смысл. Здесь вы сможете насладиться великолепными пейзажами, сделать памятные фотографии и прикоснуться к культуре древнего буддизма. Важная информация: Продолжительность экскурсии: 5–6 часов. Время посещения согласовывается с гидом.

