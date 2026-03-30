Погрузитесь в атмосферу покоя и духовной гармонии, посетив одно из самых почитаемых священных мест Китая — храмовый комплекс Наньшань.
Это грандиозное сооружение площадью более 4 миллионов квадратных метров, возведённое в честь великих буддистских учителей, включая мать Будды, китайского монаха Цзяньчжэня и японского монаха Конхая, внёсших огромный вклад в развитие буддизма в Азии.
Описание экскурсииСвященные места храма Наньшань Храм расположен у самого моря, среди зелёных холмов, где царит умиротворённая атмосфера и ощущается особая энергия. Сердцем комплекса является 108-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь, возвышающаяся над океаном — символ защиты, сострадания и вечной мудрости. На территории также установлены 33 скульптуры матери Будды, каждая из которых хранит свою историю и духовный смысл. Здесь вы сможете насладиться великолепными пейзажами, сделать памятные фотографии и прикоснуться к культуре древнего буддизма. Важная информация: Продолжительность экскурсии: 5–6 часов. Время посещения согласовывается с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Посещение парка - 26$ / чел
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Продолжительность экскурсии: 5-6 часов
- Время посещения согласовывается с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии на «Центр буддизма на острове Хайнань»
Индивидуальная
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
1 апр в 14:30
от $145 за человека
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 апр в 08:00
от $160 за человека
Билеты
Шоу «Легенда о романтике» в Санье - яркие танцы и легенды Хайнаня
Начало: 7ГРД+ГФД Цзиян округ, Саня, Саня, Хайнань, Китай
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$74 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Центр буддизма Наньшань: духовное путешествие в сердце Хайнаня
Отправиться из Саньи к статуе Гуаньинь и древним храмам, чтобы прикоснуться к вечным ценностям
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
1 апр в 09:00
$110 за человека