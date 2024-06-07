1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Весь Шанхай за один день
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Завтра в 16:00
10 июня в 19:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Посетить родину шёлка и узнать, почему её зовут «краем риса и рыбы»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:00
10 июня в 19:00
$375 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
525$499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками
Начало: В центре города
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$385 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин7 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Сергею и организатору Нине. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Сергей провел подробную экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Общаться было легко и интересно. Рекомендую.
- ААнна3 июня 2024Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути
- ЕЕвгений3 июня 2024Все понравилось. Забрали нас из гостиницы в точно обозначенное время. Насыщенная программа, познавательно и интересно. Поговорили на разные темы. Спасибо.
- ССветлана29 мая 2024Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал и помог выбрать интересные сувениры, за что отдельное спасибо) Хороший, а главное нескучный рассказ. Все было душевно.
- ЕЕвгений29 мая 2024С нами была Лена, она очень хорошо говорила на русском, была очень внимательна к нашим запросам, интересно рассказывала про историю и современный уклад жизни в Китае. Гам очень понравилось.
- ММарина29 мая 2024Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные
- ООлег26 мая 2024Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!
- ВВладимир21 мая 2024Спасибо Жене за отличную организацию! Все было организовано на прекрасном уровне, вопросы решались очень оперативно. Молодец!!
- EElena10 мая 2024Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал нам много интересного, грамотно
- ССаида7 мая 2024Была очень комфортная и интересная экскурсия. Экскурсовод интересно с примерами и со всеми историческими историями рассказывала всю дорогу. И обычаи,
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2024
Сейчас в Шанхае в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 320 до 499 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Шанхай на 1 день, гиды Шанхая подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Шанхай так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке