Увидеть самое главное в Шанхае

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Шанхае на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Шанхай за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
119 отзывов
Весь Шанхай за один день
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Популярное предложение
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Завтра в 16:00
10 июня в 19:00
$320 за всё до 4 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Погулять по историческому центру города, погружаясь в китайские традиции и культуру
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
от $200 за всё до 5 чел.
Шанхай-экспресс: главное за 4 часа
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Шанхай-экспресс: главное за 4 часа
Обзорная экскурсия для тех, кто не хочет ждать следующего рейса в аэропорту
Начало: У станции «Лунъян Лу»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    7 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Сергею и организатору Нине. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Сергей провел подробную экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Общаться было легко и интересно. Рекомендую.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути
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    мжду локациями. Маршрут был составлен очень комфортно, при этом вносили коррективы из-за дождя, и все равно все успели. Кроме всего прочего, Яна помогла решить нам наши некоторые бытовые вопросы, оформила покупку через свое приложение и организовала доставку в отель. Мы очень благодарны за познавательную экскурсию, приятное общение, интересные рассказы и комфортный автомобиль.

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Весь Шанхай за один день
    Все понравилось. Забрали нас из гостиницы в точно обозначенное время. Насыщенная программа, познавательно и интересно. Поговорили на разные темы. Спасибо.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Весь Шанхай за один день
    Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал и помог выбрать интересные сувениры, за что отдельное спасибо) Хороший, а главное нескучный рассказ. Все было душевно.
    Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на
  • Е
    Евгений
    29 мая 2024
    Весь Шанхай за один день
    С нами была Лена, она очень хорошо говорила на русском, была очень внимательна к нашим запросам, интересно рассказывала про историю и современный уклад жизни в Китае. Гам очень понравилось.
  • О
    Олег
    26 мая 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!
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  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Шанхай-экспресс: главное за 4 часа
    Очень понравилась экскурсия. Была историческая информация плюс Александра рассказала про современный уклад жизни в Шанхае. Познавательно и интересно!
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Шанхай-экспресс: главное за 4 часа
    Это очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае и не хочет просиживать в
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    аэропорту. Прогулка составлена таким образом, что вы охватываете все знаковые места и при этом успеваете вернуться в аэропорт. Александра, как старый добрый друг, расскажет о жизни и укладе в этом большом городе. Из аэропорта идёт скоростной поезд Маглев, через 7 минут при скорости 300 км/ч вы выйдете на конечной, где встретитесь с Александрой. У нас были небольшие сложности с ориентированием, будет лучше, если ваш телефон будет с интернетом)))

    Это очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае иЭто очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае иЭто очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае иЭто очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае иЭто очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае иЭто очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае и
  • М
    Мария
    21 марта 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!
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  • Н
    Наталья
    19 марта 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Очень понравилась экскурсия с Александрой, интересный рассказ по маршруту, посоветовала, что еще посетить и как добраться. Вместо заявленных 1,5 часов с экскурсия длилась 2 часа

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Весь Шанхай за один день
  2. Незабываемый Шанхай на автомобиле
  3. Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
  4. Шанхай-экспресс: главное за 4 часа
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 330. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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