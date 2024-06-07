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Весь Шанхай за один день
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
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Индивидуальная
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Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
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Индивидуальная
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Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
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Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин7 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Сергею и организатору Нине. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Сергей провел подробную экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Общаться было легко и интересно. Рекомендую.
- ААнна3 июня 2024Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути
- ЕЕвгений3 июня 2024Все понравилось. Забрали нас из гостиницы в точно обозначенное время. Насыщенная программа, познавательно и интересно. Поговорили на разные темы. Спасибо.
- ССветлана29 мая 2024Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал и помог выбрать интересные сувениры, за что отдельное спасибо) Хороший, а главное нескучный рассказ. Все было душевно.
- ЕЕвгений29 мая 2024С нами была Лена, она очень хорошо говорила на русском, была очень внимательна к нашим запросам, интересно рассказывала про историю и современный уклад жизни в Китае. Гам очень понравилось.
- ООлег26 мая 2024Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!
- ККсения8 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Была историческая информация плюс Александра рассказала про современный уклад жизни в Шанхае. Познавательно и интересно!
- ЮЮлия24 марта 2024Это очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае и не хочет просиживать в
- ММария21 марта 2024Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!
- ННаталья19 марта 2024Очень понравилась экскурсия с Александрой, интересный рассказ по маршруту, посоветовала, что еще посетить и как добраться. Вместо заявленных 1,5 часов с экскурсия длилась 2 часа
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