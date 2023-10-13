Проплыть по каналам древнего города, любуясь оригинальной китайской архитектурой
Здесь царят покой и тишина, а протоптанные веками узкие улочки ведут вдоль старинных домов с черепичными крышами.
Мы посетим древнюю аптеку и живописный сад, прокатимся на лодке и посидим с чашкой чая на берегу канала. Это будет другой Китай — уютный и безмятежный.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Травяные истории
Мы посетим старинную аптеку Tong Tianhe, где познакомимся с лечебными травами. Вспомним, что китайская традиционная медицина, которой более 3000 лет, основана, в том числе, и на фитотерапии. Полюбуемся частными садами, когда-то принадлежавшими чиновникам и аристократам. Заглянем в одно из крупнейших приусадебных хозяйств на юге страны — сад Кечжи.
Каналы и мосты
Чжуцзяцзяо знаменит своими мостами. Самый высокий в посёлке — пятиарочный Фаншен, созданный в 1571 году в эпоху Мин. Всего в округе 36 мостов. У каждого — своё название и древняя история. Прочувствуем их атмосферу на небольшой прогулке по каналу вдоль жилищ с тёмно-серыми черепичными крышами и резными украшениями.
10 тысяч старинных домов
В городе сохранились здания, построенные ещё в период правления династий Мин и Цин. В некоторых из них до сих пор обитают местные жители. Другие дома перестроены под рестораны, магазины и гостиницы. Мы пройдём по улочкам и увидим, как горожане занимаются хозяйством, продают лакомства или собственноручно сделанные сувениры. Присядем на берегу канала, чтобы выпить чашку чая и насладиться спокойствием и гармонией.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле BYD или минивэне Refine. Есть кондиционер.
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются: билеты в сад Кечжи — 20 юаней/чел., прогулка на лодке по каналам — 150 юаней/чел., еда и напитки — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.