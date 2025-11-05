Мои заказы

Бронирование участия в королевском банкете с традиционными обрядами

Испытайте уникальное путешествие во времени с впечатляющим китайским королевским банкетом. Насладитесь традиционными танцами, музыкальными обрядами, чайной церемонией и изысканной кухней. Местный гид объяснит каждую деталь и поможет сохранить лучшие моменты на фото. Завершите вечер расслабляющим китайским массажем для полного восстановления и вдохновения.
5
4 отзыва
Описание билета

Путешествие во времени Окунитесь в атмосферу древнего китайского праздника, где сочетаются королевские танцы, музыкальные обряды и чайные церемонии. В сопровождении местного гида вы узнаете значение каждого ритуала и сможете сделать памятные снимки. Королевский банкет и обряды Вас ждут шесть уникальных представлений: жертвенный обряд премьер-министра в честь пяти злаков, торжественный приём, музыка на традиционных инструментах, танцевальный обряд, чайный ритуал с дегустацией и праздничный танец придворных дам с цветочными заколками. Каждое выступление наполняет событие особой магией и глубиной культуры. Завершение с заботой о теле После банкета можно заказать традиционный китайский медицинский массаж, который подарит расслабление и омоложение. Опытные мастера с помощью знаний о меридианах снимут напряжение мышц и дадут заряд свежести и энергии для нового дня. Важная информация:
В стоимость входит только комиссия за бронирование места.

• Пожалуйста, ознакомьтесь со следующим прейскурантом для оплаты на месте:

• Королевский ужин (обязательно):

Взрослый билет: 950 юаней / 133 доллара • VIP-место (в первой линии): 1150 юаней / 160 долларов • Дети ростом до 1,3 метра: 800 юаней / 110 долларов • Традиционная одежда — 100 юаней / 13,5 долларов (по желанию) • Традиционный макияж 100 юаней / 13,5 долларов (по желанию) • Традиционный китайский массаж, 60 минут — 250 юаней / 34,5 доллара (по желанию) • Китайский меридиональный массаж с маслом, 60 минут — 300 юаней / 41,5 доллара (по желанию) • Традиционный массаж стоп, 60 минут — 230 юаней / 31,5 доллара (по желанию) • Комбинированный массаж тела и стоп 120 минут — 450 юаней / 62,5 доллара (по желанию) • Баночный массаж 10 минут — 100 юаней / 13,5 долларов (по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Бронирование места на королевский банкет
Что не входит в цену
  • Ужин
  • Традиционная одежда и макияж
  • Массаж (по желанию)
  • Трансфер из/до отеля
Место начала и завершения?
No. 1485, Beijing West Road, Jing’an District, Shanghai
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
4
4
3
2
1
И
Ирина
5 ноя 2025
Замечательный вечер,наполненный яркими и радостными эмоциями! Великолепное костюмированное шоу,с погружением в культуру и традиции Китая. Огромное благодарность нашему гиду Бонни,-сопровождала нас на протяжении всего вечера,участливо и с интересом отвечала на наши вопросы,создавая амосферу уюта и тепла. Собираясь на королевский банкет,без сомнения выбирайте харизматичную Бонню!
А
Анастасия
5 июн 2025
Это был фантастический ужин! Если сомневаетесь, не думайте долго — просто бронируйте. Бонни была потрясающей хозяйкой: помогала с такси, делала много крутых фотографий и поддерживала нас на каждом шагу. Она
читать дальше

сделала действительно многое! Мы чувствовали себя как дома. Остался всего один день, но он был просто волшебным! Огромное спасибо, девочки ♥️ Ваш подарок такой милый и трогательный 🥹 спасибо за всё!

Е
Егор
27 мая 2025
Ужин был великолепен, а шоу действительно увлекательным. Но больше всего нам понравилась наша гид Бонни — она всегда была рядом, отвечала на вопросы, решала любые вопросы и создавала по-настоящему волшебную атмосферу. Если собираетесь на королевский банкет, выбирайте именно этот вариант!
И
Илья
22 мая 2025
После тщательного выбора между разными поставщиками мы остановились на королевском ужине от China Voyager — и не пожалели ни секунды! С гидами Бонни каждый момент проходил идеально. Она мастерски объясняла
читать дальше

культуру каждого ритуала и делала потрясающие фото. От аутентичных выступлений до костюмированного погружения — этот день превзошёл все наши ожидания. Без Бонни мы бы точно были такими же растерянными, как и другие иностранцы рядом. Традиционный китайский массаж стал волшебным дополнением и настоящим расслаблением. Если хотите посетить королевский банкет в Шанхае, выбирайте Бонни — 200% рекомендую!

