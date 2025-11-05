Путешествие во времени Окунитесь в атмосферу древнего китайского праздника, где сочетаются королевские танцы, музыкальные обряды и чайные церемонии. В сопровождении местного гида вы узнаете значение каждого ритуала и сможете сделать памятные снимки. Королевский банкет и обряды Вас ждут шесть уникальных представлений: жертвенный обряд премьер-министра в честь пяти злаков, торжественный приём, музыка на традиционных инструментах, танцевальный обряд, чайный ритуал с дегустацией и праздничный танец придворных дам с цветочными заколками. Каждое выступление наполняет событие особой магией и глубиной культуры. Завершение с заботой о теле После банкета можно заказать традиционный китайский медицинский массаж, который подарит расслабление и омоложение. Опытные мастера с помощью знаний о меридианах снимут напряжение мышц и дадут заряд свежести и энергии для нового дня. Важная информация:

В стоимость входит только комиссия за бронирование места.

• Пожалуйста, ознакомьтесь со следующим прейскурантом для оплаты на месте:

• Королевский ужин (обязательно):

Взрослый билет: 950 юаней / 133 доллара • VIP-место (в первой линии): 1150 юаней / 160 долларов • Дети ростом до 1,3 метра: 800 юаней / 110 долларов • Традиционная одежда — 100 юаней / 13,5 долларов (по желанию) • Традиционный макияж 100 юаней / 13,5 долларов (по желанию) • Традиционный китайский массаж, 60 минут — 250 юаней / 34,5 доллара (по желанию) • Китайский меридиональный массаж с маслом, 60 минут — 300 юаней / 41,5 доллара (по желанию) • Традиционный массаж стоп, 60 минут — 230 юаней / 31,5 доллара (по желанию) • Комбинированный массаж тела и стоп 120 минут — 450 юаней / 62,5 доллара (по желанию) • Баночный массаж 10 минут — 100 юаней / 13,5 долларов (по желанию).