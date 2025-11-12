Мои заказы

Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде

Отправиться из Шанхая в Восточную Венецию - поплавать по каналам и оценить местные блюда
Чжуцзяцзяо — колоритный городок в окрестностях Шанхая, который прозвали Восточной Венецией. Он опутан сетью водных каналов, и вам предстоит выяснить, как в нём жили много лет назад.

Вы прокатитесь на лодке, разберётесь в разных типах мостов, увидите дома с причалами и оцените традиционное местное блюдо Цзунцзы.
5
9 отзывов
Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде© Баяна
Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде© Баяна
Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде© Баяна

Описание водной прогулки

Отправимся в Чжуцзяцзяо — старинный рыбацкий городок с 1700-летней историей всего в часе езды от центра Шанхая.

Осмотрим его главные достопримечательности на Северной улице — одной из старейших торговых улиц Китая. Её история насчитывает более 400 лет, а её длина составляет более 3,5 км. Здесь царит атмосфера старого времени и продаются местные уличные закуски.

Прокатимся на лодке по аутентичным каналам. Это must-do! Мы проплывём под старинными мостами и увидим жизнь городка с воды.

Посетим исторические резиденции богатых семей, почтовое отделение династии Цин и буддийский храм.

После прогулки оценим местную еду. Попробуем Цзунцзы (zongzi) — клейкий рис, завёрнутый в тростниковые листья, и различные морепродукты.

При желании можем выпить настоящий китайский чай в одном из первых чайных домов времён династии Цинь.

Вы узнаете:

  • почему Чжуцзяцзяо построили именно в этом месте
  • как вода диктовала в городке распорядок дня, влияла на архитектуру и быт
  • зачем в Чжуцзяцзяо так много мостов — разберём их типы (арочные, плоские) и функционал
  • как самый известный мост Фаншэн (Мост освобождения животных) связан с буддийскими традициями
  • почему в древности в реку кидали рис, а сейчас во время праздника лодок едят Цзунцзы

Примерный тайминг

  • Дорога туда-обратно — 2 часа
  • Пешая экскурсия по городу — 3–4 часа
  • Катание на лодке — около 20 минут
  • Обед — около 40 минут

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Buick
  • К оплате принимаем юани и доллары, можно Alipay
  • Экскурсию проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата — $55/чел. Возможна организация для больших групп — подробности уточняйте в переписке с гидом

Дополнительные расходы

  • Входные билеты — 80 юаней за чел.
  • Катание на лодке — 200 юаней за лодку (3–4 человек)
  • Средний чек на питание — 300–400 юаней на стол (2–3 человека)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баяна
Баяна — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 181 туриста
Нихао! Меня зовут Баяна, я долгое время изучаю культуру и историю Китая, а особенно — любимого города Шанхай. Получила высшее образование в Шанхае по специальности «Международный учитель китайского языка как
читать дальше

иностранного» и осталась тут жить. Владею китайским языком на высоком уровне, могу ввести диалоги, разговаривать в повседневной жизни с местными и узнавать историю города из уст самих китайцев. Приглашаю вас отправиться вместе со мной или моими коллегами в удивительное путешествие по контрастному городу Шанхаю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Л
Любовь
12 ноя 2025
Замечательное, приятное место! Баяна достаточно много и подробно рассказала о месте и в общем о стране и людях. Рекомендую.
А
Арсений
6 ноя 2025
Экскурсия понравилась
E
Evgenii
6 ноя 2025
Получили огромное удовольствие от экскурсии в Чжуцзяцзяо. В первую очередь благодаря прекрасному гиду - Екатерине. Несколько часов пролетели незаметно, но впечатлений куча.
Получили огромное удовольствие от экскурсии в Чжуцзяцзяо. В первую очередь благодаря прекрасному гиду - Екатерине. НесколькоПолучили огромное удовольствие от экскурсии в Чжуцзяцзяо. В первую очередь благодаря прекрасному гиду - Екатерине. НесколькоПолучили огромное удовольствие от экскурсии в Чжуцзяцзяо. В первую очередь благодаря прекрасному гиду - Екатерине. НесколькоПолучили огромное удовольствие от экскурсии в Чжуцзяцзяо. В первую очередь благодаря прекрасному гиду - Екатерине. НесколькоПолучили огромное удовольствие от экскурсии в Чжуцзяцзяо. В первую очередь благодаря прекрасному гиду - Екатерине. НесколькоПолучили огромное удовольствие от экскурсии в Чжуцзяцзяо. В первую очередь благодаря прекрасному гиду - Екатерине. НесколькоПолучили огромное удовольствие от экскурсии в Чжуцзяцзяо. В первую очередь благодаря прекрасному гиду - Екатерине. НесколькоПолучили огромное удовольствие от экскурсии в Чжуцзяцзяо. В первую очередь благодаря прекрасному гиду - Екатерине. НесколькоПолучили огромное удовольствие от экскурсии в Чжуцзяцзяо. В первую очередь благодаря прекрасному гиду - Екатерине. Несколько
Е
Елизавета
5 ноя 2025
У нас был замечательный гид и просто хороший человек Петр. Благодарим всей семьей за нашу экскурсию!
Екатерина
Екатерина
3 ноя 2025
Благодарю организаторов.
Гид Екатерина, автомобиль и водитель были выше всяких похвал.
Экскурсионный день прошел великолепно благодаря им.
А
Александр
1 ноя 2025
Здравствуйте! Экскурсия превзошла все ожидания! Огромная благодарность гиду Софье. Во-первых, она приехала за нами в отель без опозданий, даже немного раньше. Автомобиль очень комфортный, новый, час езды до места пролетел
читать дальше

незаметно. Теперь про Чжуцзяцзяо. Очень красивое и атмосферное место! Кому хочется погрузиться в культуру - там это возможно! Мы много где были и много чего видели, но от Чжуцзяцзяо впечатлений получили огромное количество и все самые приятные! Софья очень хорошо спланировала маршрут, мы обошли всё самое интересное, заглянули в самые живописные уголки и фотолокации, успели пообедать и сделать покупки. А еще большая благодарность гиду за ее советы, общение с продавцами, которое сделало шоппинг намного приятнее и комфортнее, чем если бы мы общались через переводчик. Это была одна из самых лучших наших экскурсий. Если вы читаете этот отзыв и сомневаетесь ехать или нет - езжайте, это невероятно красивое место, вам точно понравится).

Здравствуйте! Экскурсия превзошла все ожидания! Огромная благодарность гиду Софье. Во-первых, она приехала за нами в отельЗдравствуйте! Экскурсия превзошла все ожидания! Огромная благодарность гиду Софье. Во-первых, она приехала за нами в отельЗдравствуйте! Экскурсия превзошла все ожидания! Огромная благодарность гиду Софье. Во-первых, она приехала за нами в отельЗдравствуйте! Экскурсия превзошла все ожидания! Огромная благодарность гиду Софье. Во-первых, она приехала за нами в отельЗдравствуйте! Экскурсия превзошла все ожидания! Огромная благодарность гиду Софье. Во-первых, она приехала за нами в отельЗдравствуйте! Экскурсия превзошла все ожидания! Огромная благодарность гиду Софье. Во-первых, она приехала за нами в отель
O
Olga
1 ноя 2025
С нами была Альфия-очень чуткая и внимательная ко всем пожеланиям. С интересом слушали экскурсию, полностью насладились красотой и атмосферой места, несмотря на дождливую погоду. Обратно нас по запросу привезли на вокзал и сопроводили, за что отдельная благодарность
К
Кристина
9 окт 2025
Посетили 2 экскурсии с Баяной и не пожалели. Прекрасный гид, с великолепными знаниями истории Китая. Посетили Венецию. Очень красивое и колоритное место. В данном месте сохранена архитектура 18-19 веков в первозданном виде. Всем советую посетить это место. В качестве гида выбирайте Баяну. Спасибо за прекрасно проверенное время.
Посетили 2 экскурсии с Баяной и не пожалели. Прекрасный гид, с великолепными знаниями истории Китая. ПосетилиПосетили 2 экскурсии с Баяной и не пожалели. Прекрасный гид, с великолепными знаниями истории Китая. ПосетилиПосетили 2 экскурсии с Баяной и не пожалели. Прекрасный гид, с великолепными знаниями истории Китая. ПосетилиПосетили 2 экскурсии с Баяной и не пожалели. Прекрасный гид, с великолепными знаниями истории Китая. ПосетилиПосетили 2 экскурсии с Баяной и не пожалели. Прекрасный гид, с великолепными знаниями истории Китая. ПосетилиПосетили 2 экскурсии с Баяной и не пожалели. Прекрасный гид, с великолепными знаниями истории Китая. ПосетилиПосетили 2 экскурсии с Баяной и не пожалели. Прекрасный гид, с великолепными знаниями истории Китая. Посетили
Sergey
Sergey
15 сен 2025
Удивительная экскурсия!

Нашим экскурсоводом была Екатерина - прекрасный собеседник, интересный рассказчик и очень обаятельный человек.

Как отметила супруга - Екатерина так умело сочетала рассказ про историю и культуру с приятными перерывами, небольшими
читать дальше

паузами для фотосъемки и отдыха, что время пролетело незаметно.
Общение в формате приятной беседы создало ощущение, будто гуляешь с хорошим другом, а не просто слушаешь экскурсовода.

А еще по дороге домой Екатерина помогла забронировать чудесный китайский ресторан. (Пекинская утка там это просто 🔥🔥🔥)

Еще раз большое спасибо Екатерине и до новых встреч 😉

Отдельно хочу поблагодарить Баяну за очень оперативный ответ и быстрое бронирование (мы бронировали экскурсию в 22-30, а выезд был в 10-00 следующего дня!)

Удивительная экскурсия!Удивительная экскурсия!Удивительная экскурсия!Удивительная экскурсия!Удивительная экскурсия!Удивительная экскурсия!Удивительная экскурсия!Удивительная экскурсия!Удивительная экскурсия!Удивительная экскурсия!
Артём
Артём
13 сен 2025
Состоялась прогула по водной деревне. Экскурсия была выстроена по нарастающее. Понравился индивидуальный формат, что делали в моменте, что хотели. Место очень аутентичное и обязательно к посещению. Гид хороший, после нас отвезли в аутлет. Рекомендую и возьмем этого гида на обзорную.
Состоялась прогула по водной деревне. Экскурсия была выстроена по нарастающее. Понравился индивидуальный формат, что делали вСостоялась прогула по водной деревне. Экскурсия была выстроена по нарастающее. Понравился индивидуальный формат, что делали вСостоялась прогула по водной деревне. Экскурсия была выстроена по нарастающее. Понравился индивидуальный формат, что делали вСостоялась прогула по водной деревне. Экскурсия была выстроена по нарастающее. Понравился индивидуальный формат, что делали в

Входит в следующие категории Шанхая

Похожие экскурсии из Шанхая

Из Шанхая - в древний Ситан
На машине
6 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 16:30
14 ноя в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
На машине
5 часов
127 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по центру Шанхая
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по центру Шанхая
Погрузитесь в шанхайскую культуру и кухню! Откройте для себя Народную площадь, насладитесь Сяо Лун Бао и узнайте о колониальном прошлом города
Начало: У метро People’s Square
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:30
от $210 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шанхае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шанхае