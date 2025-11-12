Чжуцзяцзяо — колоритный городок в окрестностях Шанхая, который прозвали Восточной Венецией. Он опутан сетью водных каналов, и вам предстоит выяснить, как в нём жили много лет назад. Вы прокатитесь на лодке, разберётесь в разных типах мостов, увидите дома с причалами и оцените традиционное местное блюдо Цзунцзы.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Отправимся в Чжуцзяцзяо — старинный рыбацкий городок с 1700-летней историей всего в часе езды от центра Шанхая.

Осмотрим его главные достопримечательности на Северной улице — одной из старейших торговых улиц Китая. Её история насчитывает более 400 лет, а её длина составляет более 3,5 км. Здесь царит атмосфера старого времени и продаются местные уличные закуски.

Прокатимся на лодке по аутентичным каналам. Это must-do! Мы проплывём под старинными мостами и увидим жизнь городка с воды.

Посетим исторические резиденции богатых семей, почтовое отделение династии Цин и буддийский храм.

После прогулки оценим местную еду. Попробуем Цзунцзы (zongzi) — клейкий рис, завёрнутый в тростниковые листья, и различные морепродукты.

При желании можем выпить настоящий китайский чай в одном из первых чайных домов времён династии Цинь.

Вы узнаете:

почему Чжуцзяцзяо построили именно в этом месте

как вода диктовала в городке распорядок дня, влияла на архитектуру и быт

зачем в Чжуцзяцзяо так много мостов — разберём их типы (арочные, плоские) и функционал

как самый известный мост Фаншэн (Мост освобождения животных) связан с буддийскими традициями

почему в древности в реку кидали рис, а сейчас во время праздника лодок едят Цзунцзы

Примерный тайминг

Дорога туда-обратно — 2 часа

Пешая экскурсия по городу — 3–4 часа

Катание на лодке — около 20 минут

Обед — около 40 минут

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Buick

К оплате принимаем юани и доллары, можно Alipay

Экскурсию проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды

Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата — $55/чел. Возможна организация для больших групп — подробности уточняйте в переписке с гидом

Дополнительные расходы