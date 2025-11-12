Отправиться из Шанхая в Восточную Венецию - поплавать по каналам и оценить местные блюда
Чжуцзяцзяо — колоритный городок в окрестностях Шанхая, который прозвали Восточной Венецией. Он опутан сетью водных каналов, и вам предстоит выяснить, как в нём жили много лет назад.
Вы прокатитесь на лодке, разберётесь в разных типах мостов, увидите дома с причалами и оцените традиционное местное блюдо Цзунцзы.
Описание водной прогулки
Отправимся в Чжуцзяцзяо — старинный рыбацкий городок с 1700-летней историей всего в часе езды от центра Шанхая.
Осмотрим его главные достопримечательности на Северной улице — одной из старейших торговых улиц Китая. Её история насчитывает более 400 лет, а её длина составляет более 3,5 км. Здесь царит атмосфера старого времени и продаются местные уличные закуски.
Прокатимся на лодке по аутентичным каналам. Это must-do! Мы проплывём под старинными мостами и увидим жизнь городка с воды.
Посетим исторические резиденции богатых семей, почтовое отделение династии Цин и буддийский храм.
После прогулки оценим местную еду. Попробуем Цзунцзы (zongzi) — клейкий рис, завёрнутый в тростниковые листья, и различные морепродукты.
При желании можем выпить настоящий китайский чай в одном из первых чайных домов времён династии Цинь.
Вы узнаете:
почему Чжуцзяцзяо построили именно в этом месте
как вода диктовала в городке распорядок дня, влияла на архитектуру и быт
зачем в Чжуцзяцзяо так много мостов — разберём их типы (арочные, плоские) и функционал
как самый известный мост Фаншэн (Мост освобождения животных) связан с буддийскими традициями
почему в древности в реку кидали рис, а сейчас во время праздника лодок едят Цзунцзы
Примерный тайминг
Дорога туда-обратно — 2 часа
Пешая экскурсия по городу — 3–4 часа
Катание на лодке — около 20 минут
Обед — около 40 минут
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Buick
К оплате принимаем юани и доллары, можно Alipay
Экскурсию проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата — $55/чел. Возможна организация для больших групп — подробности уточняйте в переписке с гидом
Дополнительные расходы
Входные билеты — 80 юаней за чел.
Катание на лодке — 200 юаней за лодку (3–4 человек)
Средний чек на питание — 300–400 юаней на стол (2–3 человека)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Баяна — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 181 туриста
Нихао! Меня зовут Баяна, я долгое время изучаю культуру и историю Китая, а особенно — любимого города Шанхай. Получила высшее образование в Шанхае по специальности «Международный учитель китайского языка как читать дальше
иностранного» и осталась тут жить. Владею китайским языком на высоком уровне, могу ввести диалоги, разговаривать в повседневной жизни с местными и узнавать историю города из уст самих китайцев. Приглашаю вас отправиться вместе со мной или моими коллегами в удивительное путешествие по контрастному городу Шанхаю!
Отзывы и рейтинг
Л
Любовь
12 ноя 2025
Замечательное, приятное место! Баяна достаточно много и подробно рассказала о месте и в общем о стране и людях. Рекомендую.
А
Арсений
6 ноя 2025
Экскурсия понравилась
E
Evgenii
6 ноя 2025
Получили огромное удовольствие от экскурсии в Чжуцзяцзяо. В первую очередь благодаря прекрасному гиду - Екатерине. Несколько часов пролетели незаметно, но впечатлений куча.
Е
Елизавета
5 ноя 2025
У нас был замечательный гид и просто хороший человек Петр. Благодарим всей семьей за нашу экскурсию!
Екатерина
3 ноя 2025
Благодарю организаторов. Гид Екатерина, автомобиль и водитель были выше всяких похвал. Экскурсионный день прошел великолепно благодаря им.
А
Александр
1 ноя 2025
Здравствуйте! Экскурсия превзошла все ожидания! Огромная благодарность гиду Софье. Во-первых, она приехала за нами в отель без опозданий, даже немного раньше. Автомобиль очень комфортный, новый, час езды до места пролетел читать дальше
незаметно. Теперь про Чжуцзяцзяо. Очень красивое и атмосферное место! Кому хочется погрузиться в культуру - там это возможно! Мы много где были и много чего видели, но от Чжуцзяцзяо впечатлений получили огромное количество и все самые приятные! Софья очень хорошо спланировала маршрут, мы обошли всё самое интересное, заглянули в самые живописные уголки и фотолокации, успели пообедать и сделать покупки. А еще большая благодарность гиду за ее советы, общение с продавцами, которое сделало шоппинг намного приятнее и комфортнее, чем если бы мы общались через переводчик. Это была одна из самых лучших наших экскурсий. Если вы читаете этот отзыв и сомневаетесь ехать или нет - езжайте, это невероятно красивое место, вам точно понравится).
O
Olga
1 ноя 2025
С нами была Альфия-очень чуткая и внимательная ко всем пожеланиям. С интересом слушали экскурсию, полностью насладились красотой и атмосферой места, несмотря на дождливую погоду. Обратно нас по запросу привезли на вокзал и сопроводили, за что отдельная благодарность
К
Кристина
9 окт 2025
Посетили 2 экскурсии с Баяной и не пожалели. Прекрасный гид, с великолепными знаниями истории Китая. Посетили Венецию. Очень красивое и колоритное место. В данном месте сохранена архитектура 18-19 веков в первозданном виде. Всем советую посетить это место. В качестве гида выбирайте Баяну. Спасибо за прекрасно проверенное время.
Sergey
15 сен 2025
Удивительная экскурсия!
Нашим экскурсоводом была Екатерина - прекрасный собеседник, интересный рассказчик и очень обаятельный человек.
Как отметила супруга - Екатерина так умело сочетала рассказ про историю и культуру с приятными перерывами, небольшими читать дальше
паузами для фотосъемки и отдыха, что время пролетело незаметно. Общение в формате приятной беседы создало ощущение, будто гуляешь с хорошим другом, а не просто слушаешь экскурсовода.
А еще по дороге домой Екатерина помогла забронировать чудесный китайский ресторан. (Пекинская утка там это просто 🔥🔥🔥)
Еще раз большое спасибо Екатерине и до новых встреч 😉
Отдельно хочу поблагодарить Баяну за очень оперативный ответ и быстрое бронирование (мы бронировали экскурсию в 22-30, а выезд был в 10-00 следующего дня!)
Артём
13 сен 2025
Состоялась прогула по водной деревне. Экскурсия была выстроена по нарастающее. Понравился индивидуальный формат, что делали в моменте, что хотели. Место очень аутентичное и обязательно к посещению. Гид хороший, после нас отвезли в аутлет. Рекомендую и возьмем этого гида на обзорную.