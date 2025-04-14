Ощутите атмосферу древнего водного города Чжуцзяцзяо в индивидуальном туре с прогулкой на лодке.
Прогуляйтесь по старинным улочкам и рынку, полюбуйтесь историческими мостами и попробуйте местные деликатесы.
Описание билетаПогружение в атмосферу Чжуцзяцзяо Индивидуальная экскурсия начнётся прямо в вашем шанхайском отеле и перенесёт вас в очаровательный водный город Чжуцзяцзяо. Вы прогуляетесь по старинным улочкам и традиционным рынкам, окунувшись в многовековое наследие этого места. История и красоты города Полюбуйтесь знаменитыми мостами династий Мин и Цин, сделайте памятные фотографии и насладитесь неспешной прогулкой на лодке по живописным каналам. Опытный гид будет сопровождать вас, рассказывая увлекательные истории о городе и его культуре.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
- Обед или ранний ужин
- Входной билет в Чжуцзяцзяо
- Прогулка на лодке
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
14 апр 2025
Калвин оказался очень знающим и дружелюбным. Мы отлично провели время и насладились поездкой в Чжуцзяцзяо. Поездка на машине была очень комфортной
А
Анна
3 дек 2024
Приятный день в компании нашего гида Сноу и водителя СеФу. Миссис Сноу была очень добра и помогала нам, делилась полезной информацией. Большое спасибо и водителю за безопасную поездку.
В
Всеволод
1 дек 2024
Гид был очень знающим и отлично говорил по-английски. Мы узнали много интересного о местной истории и культуре. Он отвёл нас в замечательный ресторан в городе. Поехали во время праздника Золотая неделя, и руководство посоветовало выехать пораньше, чтобы избежать толпы — очень разумный совет
Входит в следующие категории Шанхая
