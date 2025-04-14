Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Ощутите атмосферу древнего водного города Чжуцзяцзяо в индивидуальном туре с прогулкой на лодке.



Прогуляйтесь по старинным улочкам и рынку, полюбуйтесь историческими мостами и попробуйте местные деликатесы. 5 3 отзыва

Описание билета Погружение в атмосферу Чжуцзяцзяо Индивидуальная экскурсия начнётся прямо в вашем шанхайском отеле и перенесёт вас в очаровательный водный город Чжуцзяцзяо. Вы прогуляетесь по старинным улочкам и традиционным рынкам, окунувшись в многовековое наследие этого места. История и красоты города Полюбуйтесь знаменитыми мостами династий Мин и Цин, сделайте памятные фотографии и насладитесь неспешной прогулкой на лодке по живописным каналам. Опытный гид будет сопровождать вас, рассказывая увлекательные истории о городе и его культуре.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер из отеля и обратно

Услуги гида

Обед или ранний ужин

Входной билет в Чжуцзяцзяо

Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер из отеля Завершение: Трансфер в отель