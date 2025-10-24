Старинный город раскрывается не сразу — его тайны прячутся в узких переулках, за изгибами водных каналов и светом вечерних фонариков.
Я проведу вас по улочкам, где до сих пор живут традиции: ремесленники создают изделия вручную, воздух наполнен ароматами уличной еды, а плакучие ивы склонились к воде. Мы исследуем каждый потаённый уголок чудесного Чжуцзяцзяо!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание водной прогулки
Краски традиционного Китая
Приглашаю вас познакомиться со старинным Чжуцзяцзяо! Вы пройдёте по узким улочкам, прокатитесь на лодке, сделаете шикарные фотографии в саду Кэ Чжи и понаблюдаете за золотыми карпами. А ещё увидите здания, которым почти 1700 лет, и ощутите себя охотниками за древними артефактами, которые спрятаны в мини-музеях.
Итак, в нашей программе:
- Самый большой и высокий каменный мост Фаншен. Считается, что он построен в 1571 году в эпоху Мин
- Деревянный мост Лан — единственный деревянный мост в Чжуцзяцзяо. Здесь кипит жизнь! Вы рассмотрите магазины, закусочные, сувенирные лавки и шумные бары
- Северная улица — главная пешеходная улочка длиной всего 1 км
- Пять мини-музеев на выбор, где вы узнаете любопытные факты об искусстве и культуре Китая
- Прогулка на лодочке по живописным каналам. Вы насладитесь шикарными видами города с водной глади
Я расскажу вам об истории города, мостах, реке, еде и обо всём, что будет интересно именно вам!
Организационные детали
- Чжуцзяцзяо находится в 50 км от центра Шанхая, дорога занимает — 40–60 мин. на автомобиле
- В Чжуцзяцзяо мы пробудем около 4 часов
- Экскурсия возможна для компании до 5 человек. В этом случае поедем на метро (около $1 за чел.) или минивэне (аренда минивэна $140) — подробности уточняйте в переписке
- Возможно провести экскурсии для большего количества участников (до 25). Стоимость — $80 за чел.
- Часть оплаты вы вносите на сайте, остаток можно оплатить на месте наличными в долларах или юанях. Возможно оплатить безналично в
рублях по договору на ИП в РФ (+10%) или через платёжный терминал на месте экскурсии с помощью карты Union Pay Россельхозбанка или АТБ банка
- Билеты в музеи — 100 юаней ($14)
- Водная прогулка — 300 юаней ($42) за группу до 6 человек на отдельной лодке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 309 туристов
Меня зовут Варвара. Я профессиональный гид-переводчик с лицензией. Владею русским, английским и китайским языками. Живу в городе Ханчжоу с 2018 года. С удовольствием встречу своих уважаемых гостей в отеле илиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Варваре! Это не просто ходячая энциклопедия, а по-настоящему добрый и отзывчивый человек. На протяжении всей экскурсии чувствовалась ее искренняя любовь к городу и забота
Tatyana
21 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, гид очень внимательна и отвечает на все вопросы подробно, очень приятная в общении, чистый русский)) следующая экскурсии, где гид из Китая далась мне не так легко. Варвара
Юлия
28 авг 2025
По-хорошему, завидую тем туристам, у которых прогулки с Варварой еще впереди. Вы узнаете много интересного о городе, о культуре, об истории, о людях, здесь проживающих, в общем, обо всем вас
E
Elena
4 июл 2025
Варвара, спасибо большое. Это был чудесный день.
Е
Евгения
4 мая 2025
Пишу отзыв впервые, потому что стоит написать о профессионализме прекрасной Варвары! Экскурсия прошла очень познавательно, нас провели по разным улочкам этого старого города, мы были в разных музеях, звонили в
Входит в следующие категории Шанхая
