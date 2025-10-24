Старинный город раскрывается не сразу — его тайны прячутся в узких переулках, за изгибами водных каналов и светом вечерних фонариков. Я проведу вас по улочкам, где до сих пор живут традиции: ремесленники создают изделия вручную, воздух наполнен ароматами уличной еды, а плакучие ивы склонились к воде. Мы исследуем каждый потаённый уголок чудесного Чжуцзяцзяо!

Описание водной прогулки

Краски традиционного Китая

Приглашаю вас познакомиться со старинным Чжуцзяцзяо! Вы пройдёте по узким улочкам, прокатитесь на лодке, сделаете шикарные фотографии в саду Кэ Чжи и понаблюдаете за золотыми карпами. А ещё увидите здания, которым почти 1700 лет, и ощутите себя охотниками за древними артефактами, которые спрятаны в мини-музеях.

Итак, в нашей программе:

Самый большой и высокий каменный мост Фаншен. Считается, что он построен в 1571 году в эпоху Мин

Я расскажу вам об истории города, мостах, реке, еде и обо всём, что будет интересно именно вам!

Организационные детали

Чжуцзяцзяо находится в 50 км от центра Шанхая, дорога занимает — 40–60 мин. на автомобиле

В Чжуцзяцзяо мы пробудем около 4 часов

Экскурсия возможна для компании до 5 человек. В этом случае поедем на метро (около $1 за чел.) или минивэне (аренда минивэна $140) — подробности уточняйте в переписке

Возможно провести экскурсии для большего количества участников (до 25). Стоимость — $80 за чел.

Часть оплаты вы вносите на сайте, остаток можно оплатить на месте наличными в долларах или юанях. Возможно оплатить безналично в

рублях по договору на ИП в РФ (+10%) или через платёжный терминал на месте экскурсии с помощью карты Union Pay Россельхозбанка или АТБ банка