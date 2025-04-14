Мои заказы

Район Чжуцзяцзяо – экскурсии в Шанхае

Найдено 4 экскурсии в категории «Район Чжуцзяцзяо» в Шанхае на русском языке, цены от $98. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, насладитесь архитектурой династий Мин и Цин, узнайте о жизни местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Старый город, сад Юй и водный город Чжуцзяцзяо за один день
На автобусе
8.5 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Начало: 6FHQ+347 Хуанпу, Шанхай, Китай
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
$98.16 за человека
Чжуцзяцзяо: водный город Шанхая с прогулкой на лодке и местной кухней
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
$277.98 за всё до 10 чел.
Тур по водному городу Чжуцзяцзяо, Шанхайский зоопарк и панды
Пешая
7 часов
Билеты
Познакомьтесь с пандами в Шанхайском зоопарке и насладитесь прогулкой по каналам древнего Чжуцзяцзяо. Уникальная архитектура и водные рынки ждут вас
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30.
19 ноя в 08:30
20 ноя в 08:30
$349 за билет

