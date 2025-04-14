Индивидуальная
до 4 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, насладитесь архитектурой династий Мин и Цин, узнайте о жизни местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Старый город, сад Юй и водный город Чжуцзяцзяо за один день
Начало: 6FHQ+347 Хуанпу, Шанхай, Китай
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
$98.16 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Чжуцзяцзяо: водный город Шанхая с прогулкой на лодке и местной кухней
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
$277.98 за всё до 10 чел.
Билеты
Тур по водному городу Чжуцзяцзяо
Познакомьтесь с пандами в Шанхайском зоопарке и насладитесь прогулкой по каналам древнего Чжуцзяцзяо. Уникальная архитектура и водные рынки ждут вас
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30.
19 ноя в 08:30
20 ноя в 08:30
$349 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр14 апреля 2025Калвин оказался очень знающим и дружелюбным. Мы отлично провели время и насладились поездкой в Чжуцзяцзяо. Поездка на машине была очень комфортной
- ААлександра1 февраля 2025Экскурсия понравилась, но было бы лучше, если бы мы могли прокатиться на лодке
- ААнна3 декабря 2024Приятный день в компании нашего гида Сноу и водителя СеФу. Миссис Сноу была очень добра и помогала нам, делилась полезной информацией. Большое спасибо и водителю за безопасную поездку.
- ВВсеволод1 декабря 2024Гид был очень знающим и отлично говорил по-английски. Мы узнали много интересного о местной истории и культуре. Он отвёл нас
