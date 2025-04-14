А Александр Чжуцзяцзяо: водный город Шанхая с прогулкой на лодке и местной кухней Калвин оказался очень знающим и дружелюбным. Мы отлично провели время и насладились поездкой в Чжуцзяцзяо. Поездка на машине была очень комфортной

А Александра Старый город, сад Юй и водный город Чжуцзяцзяо за один день Экскурсия понравилась, но было бы лучше, если бы мы могли прокатиться на лодке

А Анна Чжуцзяцзяо: водный город Шанхая с прогулкой на лодке и местной кухней Приятный день в компании нашего гида Сноу и водителя СеФу. Миссис Сноу была очень добра и помогала нам, делилась полезной информацией. Большое спасибо и водителю за безопасную поездку.