8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай - столица волшебства: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю: прогулка по набережной Хуанпу с видами на историческую архитектуру
Начало: Шанхай
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
$336 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
Тур по Чжуцзяцзяо, Шанхайский зоопарк и панды
Увлекательный тур в Шанхае: водный город Чжуцзяцзяо и встреча с пандами в зоопарке. Откройте для себя культурные и природные чудеса Китая
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30.
3 янв в 08:30
4 янв в 08:30
$349 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся2 ноября 2024Ася замечательная. Хороший русский, несмотря на то, что в России она никогда не была. Отдельно хочу отметить: Пунктуальность Чистый и комфортный автомобиль Подстройка под
- ВВладимир1 ноября 2024Очень интересно и познавательно. Экскурсовод Лян (Лена) грамотно и квалифицированно провела экскурсию, учитывая наши пожелания не много изменила программу. Рекомендую всем, кто будет в Шанхае.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Чжуцзяцзяо из Шанхая»
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в январе 2025
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