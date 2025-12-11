Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
13 дек в 18:00
$398 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Познакомиться с французской концессией: блистательной в прошлом, креативной и стильной в настоящем
Начало: В бывшей французской концессии
Завтра в 16:30
13 дек в 12:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 16:30
13 дек в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шанхая
Путешествие в Шанхай начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят в центр города. Забронируйте
Начало: У выхода из аэропорта
13 дек в 00:00
14 дек в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
