Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной

От роскошных особняков до тихих каналов, где время остановилось
Приглашаю познакомиться со старинным и современным Шанхаем! Вы узнаете, как он превратился в один из крупнейших мегаполисов мира, почему здесь так много колониальной архитектуры и как шанхайцам удаётся жить в гармонии с прошлым и настоящим. Кроме того, я поделюсь с вами лучшими локациями для фото.
Описание экскурсии

  • Вы посетите Народную площадь. Место, где прошлое и настоящее переплетаются в уличной суете, старинных парках и торговых центрах. По выходным здесь разворачивается «рынок невест», где родители ищут пару для своих взрослых детей
  • Прогуляетесь по Нанкинской улице — главной торговой улице Шанхая. На ней можно не только оценить лучшие примеры городской архитектуры, но и открыть для себя шанхайскую шопинг-культуру. Познакомлю с культовыми китайскими брендами в стиле тихой роскоши.
  • Узнаете, где находились бывшие американская и английская концессии, познакомитесь с колониальным архитектурным наследием и узнаете, как жили, торговали и сбегали от закона иностранцы в колониальном Шанхае.
  • Увидите реку Сучжоу и её тихие набережные, хранящие легенды города. Теперь здесь расположены арт-галереи. Прогуляетесь в стильном районе, который облюбовали стрит-фотографы и блогеры.
  • На набережной Вайтань услышите рассказы об архитектурном наследии колониального Шанхая и полюбуетесь видом на ультрасовременный район Луцзяцзуй. Это место как нельзя лучше передаёт дух города, сочетающий элегантность прошлого и дерзкую устремлённость в будущее.

Организационные детали

Проезд на поезде оплачивается отдельно: 10 юаней за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Peoples square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиляна
Гиляна — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 311 туристов
Окончила журфак МГУ, с 2023 года живу в Шанхае. Сейчас изучаю китайский язык в университете и рассказываю путешественникам захватывающие истории о колонизаторах, русских эмигрантах, шанхайской мафии и секретных агентах разных
стран. Все они жили, любили, зарабатывали миллионы и теряли их в одно мгновение в удивительном Шанхае. Со мной вы увидите колониальное архитектурное наследие начала прошлого века, стильные бары Бунда и Синьтяньди, скрытые от посторонних аутентичные японские рестораны в квартале Губей, незатейливые китайские кафе с потрясающе вкусной едой, попробовав которую, легко влюбиться раз и навсегда. Мои экскурсии — как прогулки с лучшей подругой: легко, интересно и всегда можно прерваться, чтобы обсудить всё за чашкой кофе или бокалом просекко.

Отзывы и рейтинг

Е
Наше путешествие в Шанхай совпало с праздничными днями в Китае, и чтобы не потеряться в суете незнакомого и многолюдного города, мы решили провести свой первый день с экскурсоводом Гиляной и
ни разу об этом не пожалели. Рекомендуем всем однозначно! Гиляна — профессионал, прекрасно владеющий словом, влюбленная в Китай и его культуру. Три часа прогулки по городу пролетели незаметно, и мы мягко погрузились в атмосферу многоликого Шанхая. Гиляна провела нас по интересным уголкам города, рассказала об их метаморфозах, обращала внимание на архитектурные особенности, которые сложно было бы оценить без исторических вводных. Мы узнали много нового о культуре и традициях китайского народа и шанхайцев в частности. Получив от Гиляны правильные ориентиры, нам было очень легко и интересно провести все последующие четыре дня в Шанхае. Наш отпуск прошел отлично, за что огромное спасибо удивительной и прекрасной Гиляне!

Хочу выразить большую благодарность гиду Гиляне и отметить ее умение погрузить в атмосферу города!
Я была в Шанхае всего несколько дней в командировке и свободное время у меня было только во
второй половине дня. В основном, все гиды предлагали утренние и дневные экскурсии, так что я была приятно удивлена, когда Гиляна согласилась начать в удобное для меня время и обещала заменить часть достопримечательностей другими интересными местами, если вечером они уже не будут работать.
Экскурсию мы начали с посещения аутентичного ресторанчика, где попробовали местную кухню. Это было прекрасное начало, так как время было обеденное и гулять 4 часа без обеда было бы тяжело. Далее мы посетили различные достопримечательности, как исторические, так и современные. Рассказ гида увлекательно сочетал в себе исторические факты и события, наложенные на нынешнюю жизнь Шанхая. Благодаря Гиляне я увидела город значительно глубже, чем просто заезжий турист и получила яркие впечатления!
Кроме того, Гиляна очень приятная девушка, с ней было легко общаться и комфортно гулять по городу. Она помогла мне сделать фотографии на фоне достопримечательностей и посоветовала магазины для покупки сувениров.
Экскурсией я осталась очень довольна! Если еще раз буду в Шанхае, обязательно посещу и другие экскурсионные маршруты с Гиляной.

Гиляна очень позитивный и приятный в общении человек. Мы впервые в Шанхае, и такие прогулки - лучшее, что нужно для первого знакомства с городом. Смешение исторических эпох в архитектуре, связанные с этим интересные истории, уютные районы, модные локации, места, где вкусно поесть, - всего понемногу, легко и с планами посмотреть/изучить подробнее. Очень рекомендуем!
Отличная экскурсия, Гиляна была всегда на связи: помогла купить билеты в диснейленд, помогла разобраться с метро, посоветовала что лучше посмотреть. Советую
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось!) Гид всегда поможет в любых вопросах!)
Нам всё очень понравилось, Валерия не только провела для нас экскурсию, но и помогла решить наши сложности, это очень ценно. Сама экскурсия насыщенная, информативная. Со мной двое детей 13 и 11 лет, остались довольны, информация подавалась не скучно, понятно, интересно, это очень важно. Спасибо огромное!
