Приглашаю познакомиться со старинным и современным Шанхаем! Вы узнаете, как он превратился в один из крупнейших мегаполисов мира, почему здесь так много колониальной архитектуры и как шанхайцам удаётся жить в гармонии с прошлым и настоящим. Кроме того, я поделюсь с вами лучшими локациями для фото.
Описание экскурсии
- Вы посетите Народную площадь. Место, где прошлое и настоящее переплетаются в уличной суете, старинных парках и торговых центрах. По выходным здесь разворачивается «рынок невест», где родители ищут пару для своих взрослых детей
- Прогуляетесь по Нанкинской улице — главной торговой улице Шанхая. На ней можно не только оценить лучшие примеры городской архитектуры, но и открыть для себя шанхайскую шопинг-культуру. Познакомлю с культовыми китайскими брендами в стиле тихой роскоши.
- Узнаете, где находились бывшие американская и английская концессии, познакомитесь с колониальным архитектурным наследием и узнаете, как жили, торговали и сбегали от закона иностранцы в колониальном Шанхае.
- Увидите реку Сучжоу и её тихие набережные, хранящие легенды города. Теперь здесь расположены арт-галереи. Прогуляетесь в стильном районе, который облюбовали стрит-фотографы и блогеры.
- На набережной Вайтань услышите рассказы об архитектурном наследии колониального Шанхая и полюбуетесь видом на ультрасовременный район Луцзяцзуй. Это место как нельзя лучше передаёт дух города, сочетающий элегантность прошлого и дерзкую устремлённость в будущее.
Организационные детали
Проезд на поезде оплачивается отдельно: 10 юаней за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Peoples square
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиляна — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 311 туристов
Окончила журфак МГУ, с 2023 года живу в Шанхае. Сейчас изучаю китайский язык в университете и рассказываю путешественникам захватывающие истории о колонизаторах, русских эмигрантах, шанхайской мафии и секретных агентах разных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Наше путешествие в Шанхай совпало с праздничными днями в Китае, и чтобы не потеряться в суете незнакомого и многолюдного города, мы решили провести свой первый день с экскурсоводом Гиляной и
Хочу выразить большую благодарность гиду Гиляне и отметить ее умение погрузить в атмосферу города!
Я была в Шанхае всего несколько дней в командировке и свободное время у меня было только во
Гиляна очень позитивный и приятный в общении человек. Мы впервые в Шанхае, и такие прогулки - лучшее, что нужно для первого знакомства с городом. Смешение исторических эпох в архитектуре, связанные с этим интересные истории, уютные районы, модные локации, места, где вкусно поесть, - всего понемногу, легко и с планами посмотреть/изучить подробнее. Очень рекомендуем!
Отличная экскурсия, Гиляна была всегда на связи: помогла купить билеты в диснейленд, помогла разобраться с метро, посоветовала что лучше посмотреть. Советую
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось!) Гид всегда поможет в любых вопросах!)
Нам всё очень понравилось, Валерия не только провела для нас экскурсию, но и помогла решить наши сложности, это очень ценно. Сама экскурсия насыщенная, информативная. Со мной двое детей 13 и 11 лет, остались довольны, информация подавалась не скучно, понятно, интересно, это очень важно. Спасибо огромное!
