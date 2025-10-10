читать дальше уменьшить

второй половине дня. В основном, все гиды предлагали утренние и дневные экскурсии, так что я была приятно удивлена, когда Гиляна согласилась начать в удобное для меня время и обещала заменить часть достопримечательностей другими интересными местами, если вечером они уже не будут работать.

Экскурсию мы начали с посещения аутентичного ресторанчика, где попробовали местную кухню. Это было прекрасное начало, так как время было обеденное и гулять 4 часа без обеда было бы тяжело. Далее мы посетили различные достопримечательности, как исторические, так и современные. Рассказ гида увлекательно сочетал в себе исторические факты и события, наложенные на нынешнюю жизнь Шанхая. Благодаря Гиляне я увидела город значительно глубже, чем просто заезжий турист и получила яркие впечатления!

Кроме того, Гиляна очень приятная девушка, с ней было легко общаться и комфортно гулять по городу. Она помогла мне сделать фотографии на фоне достопримечательностей и посоветовала магазины для покупки сувениров.

Экскурсией я осталась очень довольна! Если еще раз буду в Шанхае, обязательно посещу и другие экскурсионные маршруты с Гиляной.