Все самые яркие достопримечательности ночного Шанхая с полным комфортом и приватностью на частной яхте.
Насладитесь вдохновляющей речной прогулкой с захватывающими видами, будучи только в компании близких вам людей.
Вы увидите Восточную жемчужину, район Луцзяцзуй и набережную Вайтань, сделаете эффектные фотографии и отдохнете от городского шума в приятной обстановке.
Описание водной прогулки
На борту вас ждут все удобства: просторный салон, панорамная палуба, караоке (KTV), а также бесплатные напитки, чай и фрукты. Это идеальный способ увидеть ночной Шанхай во всём его великолепии! Вы можете выбрать подходящий вам маршрут:
Маршрут набережной Вайтань (1-1.5 часа) Яхтенный причал Дунчанлу → Луцзяцзуй (финансовый район) → Телебашня «Жемчужина Востока» → Мост Янпу → Разворот → Мост Вайбайду → Северная набережная Вайтань → Архитектурный ансамбль «Ваньго» на набережной Вайтань → Причал Шилийпу → Старый причал (Лао Матоу) → Мост Наньпу → Разворот → яхтенный причал Дунчанлу.
Маршрут «Экспо-Вайтань» (2 часа) Яхтенный причал Дунчанлу → Луцзяцзуй (финансовый район) → Телебашня «Жемчужина Востока» → Мост Янпу → Разворот → Мост Вайбайду → Северная набережная Вайтань → Архитектурный ансамбль «Ваньго» → Причал Шилийпу → «Старый причал» (Лао Матоу) → Мост Наньпу → Территория парка «Экспо-2010» → Концертный зал «Мерседес-Бенц» → Мост Лупу → Разворот в районе Экспо → Яхтенный причал Дунчанлу. Важная информация:.
- Если вам ещё нужен русскоговорящий гид и трансфер (из отеля, вокзала, аэропорта) на причал и обратно, сообщите нам заранее;
- Указанная цена — за 30-минутную прогулку на яхте Хаосинь 8 55;
- У нас в распоряжении есть роскошные яхты на любой запрос: Шенвэй 63; Хаосинь3 68; Эйдисен 68 и др.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Яхта (просторный салон, панорамная палуба, караоке (KTV) )
- Бесплатные напитки, чай и фрукты на борту.
Место начала и завершения?
Мы можем встретить вас в вашем отеле или на вокзале или в аэропорту за доплату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
10 окт 2025
Всё супер!!!
В
Вера
30 сен 2025
Покатались отлично! Виды замечательные!
M
Maria
26 сен 2025
Восторг! Приветливые люди, шикарная яхта! Быстро договорились и все организовали на высшем уровне. Стоит своих денег! Спасибо большое
О
Ольга
18 сен 2025
всё прошло хорошо. спасибо. буду рекомендовать знакомым вас)
А
Антон
5 сен 2025
Спасибо, все хорошо. Отличная прогулка получилась
С
Сара
17 авг 2025
все очень понравилось, спасибо
