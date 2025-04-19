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10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
Longwu Tea Garden - это не просто место, это сердце чайной культуры. Здесь вы научитесь собирать и заваривать Лунцзин, насладитесь видами и услышите легенды
Начало: В центральной части Шанхая или Ханчжоу - по догово...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$549
$609 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Триада восточной гармонии
Совершить паломничество в мир китайской мудрости через ключевые врата души (в Шанхае)
Начало: У храма Нефритового Будды
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$167 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контент-тур по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
Погрузитесь в атмосферу Шанхая, где история встречается с современностью. Узнайте секреты вирусного контента и насладитесь трендовыми местами города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия19 апреля 2025Это была потрясающая экскурсия! Ася отличный гид, который прекрасно говорит по русски и умеет интересно рассказывать, стоит также отметить как
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Уникальный опыт»
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