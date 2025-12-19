Это путешествие — возможность изучить Поднебесную без туристических клише.
Чтобы понять сегодняшний Китай, важно увидеть его прошлое — и Сучжоу подходит для этого как нельзя лучше.
После комфортной поездки на скоростном поезде вы прикоснётесь к традициям, представлениям о красоте и способам отдыха, которые складывались в этом древнем городе веками.
Описание экскурсии
- Шанхай → Сучжоу (35 мин).
- Классический сад (2 ч)
— Посещение одного из четырёх важнейших садов Китая, куда раньше допускали лишь избранных
— Дегустация блюд местной кухни, включая морские специалитеты, в аутентичном ресторане — при наличии времени и по вашему желанию.
- Современный сад (2 ч)
— Переезд в современный садовый комплекс, созданный вокруг ключевых исторических объектов Сучжоу
— Изучение старинной оборонной системы
— Прогулка вдоль городской стены — уменьшенного аналога Великой китайской стены.
- Достопримечательности Сучжоу (1 ч)
— Осмотр древнейшей пагоды Сучжоу
— Легендарный мост, построенный без единого гвоздя
— Изучение уникального для Китая сочетания сухопутных и водных городских ворот.
- Суджоу → Шанхай (35 мин).
Во время поездки вы:
- увидите объекты культурного наследия Китая из списка ЮНЕСКО.
- почувствуете ритм жизни Старого города с его каналами и мостами — планировка здесь сохранилась на протяжении веков.
- узнаете, как китайцы находят гармонию с природой и наслаждаются красотой в классических садах.
- пройдётесь по крепостной стене, которая веками защищала город.
- насладитесь панорамами, ставшими визитной карточкой Сучжоу.
- откроете для себя тайны древних пагод.
Организационные детали
- Я предварительно забронирую для вас билеты на поезд и в сад.
- Дополнительные расходы (на человека):
— скоростной поезд Шанхай — Сучжоу — Шанхай $15
— вход в классический сад: дневное посещение $15, вечернее посещение $30 (более приватная атмосфера и световое шоу)
— вход в современный парк $8
— транспорт в Сучжоу: метро и такси.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральном ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Шанхае
Провёл экскурсии для 545 туристов
Мои преимущества как гида — богатый опыт в туризме, знание английского и китайского языков. Много лет живу и работаю в Китае. Отзывчив к просьбам гостей и всегда стремлюсь создать лучшие впечатления.
Входит в следующие категории Шанхая
