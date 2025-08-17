читать дальше

деток вела за ручку, объясняю все и показывая. Ни когда нас не торопила, все чётко и размеренно. Подсказала где нам пообедать с нашими запросами. Так же помогла разобраться в огромном количестве чая, и выбрать что нужно. Особая олагодарность Яне за то, что она довезла нас до отеля, помогла (из-за языкового барьера) заселиться в отеле. Дала ориентиры и направления куда можно сходить от нашего отеля. Ну, а про женщину водителя могу от всей нашей группы сказать - асс, специалист в своём деле.

Девочки, вы огромные умники, мы как будто приехали к родным в гости, за вашу доброту, отзывчивость и понимании. Надеемся, что мы обязательно ещё вернёмся и встретимся. Здоровья Вам и вашим близким.

Всем рекомендую.