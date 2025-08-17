Индивидуальная
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 17:00
21 авг в 22:00
$375 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Сучжоу, насладитесь красотой садов и каналов, узнайте о богатой истории города. Это уникальная возможность увидеть лучшие места
Начало: В центре города
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
Шанхай: самое главное
Познакомьтесь с Шанхаем: от Народной площади до набережной Вайтань. Откройте для себя колониальную архитектуру и шанхайскую культуру
Начало: У метро Peoples square
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 августа 2025Спасибо Владимиру за интересную экскурсию! Всю поездку задавали вопросы про Китай и на все Владимир блестяще отвечал! Организация четкая, забрали
- ИИрина13 августа 2025Замечательная экскурсия! Гид Маша прекрасно говорит по-русски, отлично владеет информацией, много рассказывала и Китае в целом, рекомендую всем!
- ННина18 июля 2025Интересна экскурсия которую стоит посетить. Нашим гидом была Маша. Много рассказала и показала интересного. Всегда отвечала на все вопросы и
- ГГалина7 июня 2025Доброго дня! Огромное спасибо организаторам, а особенно нашему гиду Яне и отличном водителю. Все настолько душевно, Яна нас просто как
- ООльга17 мая 2025Прекрасная экскурсия. Остались очень довольны. Особенно хочется отметить сад скромного чиновника. Всем рекомендую.
- ДДмитрий14 апреля 2025Поездка была хорошо организована, гид интересно рассказывала. Без проблем отвечала на любые наши вопросы по Китаю, в том числе не относящиеся к маршруту. Нам очень понравилось. Рекомндую
- ММарина5 апреля 2025Сучжоу нам очень понравился. Наш гид Инна очень интересно рассказывала. Подстраивалась под нас. Экскурсия была комфортной.
- ААнна2 апреля 2025Прекрасная экскурсия. Приятная экскурсовод. Красивые места. Рекомендую
- ААртём1 апреля 2025Интересная экскурсия с гидом Андреем. Рассказал про историю города, показал красивые места, подсказал, где пообедать. В экскурсию включено посещение тигриного
- ААнна3 марта 2025в назначенное время за нами приехала в отель комфортабельная машина с водителем и экскурсоводом. Мы отправились на экскурсию по оговоренному
- ЮЮлия25 февраля 2025С нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобиль, водитель вежливый, дорога от Шанхая занимает около часа, обратно дольше, пробки.
- ЕЕлена19 января 2025Добрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! Не смотря на то что
- VVictoria13 января 2025Очень рекомендую съездить. Невероятно красивый город, даже зимой. Программа экскурсии составлена хорошо. Есть время насладиться красотой местной природы. Гид Катя хорошо говорила по-русски, знающая, много всего рассказывала.
- ЕЕвгения13 января 2025Экскурсию проводил Миша, организация хорошая, комфортный автомобиль, за прогулкой время пролетело незаметно
- ИИгорь4 января 2025Прекрасное путешествие. Гид Дима очень много рассказывал об истории города, ответил на все наши вопросы.
- ААндрей19 ноября 2024У нас была прекрасная экскурсия в Сучжоу. Благодаря нашему гиду Ольге все прошло замечательно. Мы посмотрели все достопримечательности Сучжоу, Ольга рассказала историю всех мест, где мы побывали, отвечала на все наши вопросы. Рекомендуем экскурсию в Сучжоу и гида Ольгу.
- ССветлана5 ноября 2024Добрый день! Были на экскурсии "Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу" с гидом Софией. На комфортабельном автомобиле нас забрали из
- ААнна20 октября 2024Замечательная экскурсия на очень комфортабельном автомобиле! Посетили прекрасные парки, прокатились на лодке, пообедали в уютном ресторанчике. С нами была гид
- ООксана21 сентября 2024Экскурсия интересная и отлично организована! Будем рекомендовать друзьям!
- ДДмитрий11 сентября 2024Отлично прошла экскурсия. Гид Ася очень помогла сориентироваться в Китае. Увлеченно рассказала экскурсионный материал. Спасибо.
