Мои заказы

Сучжоу – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Сучжоу» в Шанхае на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 17:00
21 авг в 22:00
$375 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Сучжоу, насладитесь красотой садов и каналов, узнайте о богатой истории города. Это уникальная возможность увидеть лучшие места
Начало: В центре города
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шанхай: самое главное
Познакомьтесь с Шанхаем: от Народной площади до набережной Вайтань. Откройте для себя колониальную архитектуру и шанхайскую культуру
Начало: У метро Peoples square
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
$250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 августа 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Спасибо Владимиру за интересную экскурсию! Всю поездку задавали вопросы про Китай и на все Владимир блестяще отвечал! Организация четкая, забрали
    читать дальше

    вовремя, в автомобиле прохладно, удобно, у каждого пассажира своя бутылка воды. Удобно заказывать экскурсию на сайте, нам тут же написал гид.

  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Замечательная экскурсия! Гид Маша прекрасно говорит по-русски, отлично владеет информацией, много рассказывала и Китае в целом, рекомендую всем!
  • Н
    Нина
    18 июля 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Интересна экскурсия которую стоит посетить. Нашим гидом была Маша. Много рассказала и показала интересного. Всегда отвечала на все вопросы и
    читать дальше

    учитывала все наши пожелания. Город понравился, хотя конечно было очень многолюдно. Организация экскурсии хорошая: забирают и возвращают в отель на комфортабельном автомобиле. В городе помимо основных достопримечательностей еще посетили фабрику шелка. Нам рассказали и показали производство, а потом можно было приобрести изделия. Спасибо за такую экскурсию.

  • Г
    Галина
    7 июня 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Доброго дня! Огромное спасибо организаторам, а особенно нашему гиду Яне и отличном водителю. Все настолько душевно, Яна нас просто как
    читать дальше

    деток вела за ручку, объясняю все и показывая. Ни когда нас не торопила, все чётко и размеренно. Подсказала где нам пообедать с нашими запросами. Так же помогла разобраться в огромном количестве чая, и выбрать что нужно. Особая олагодарность Яне за то, что она довезла нас до отеля, помогла (из-за языкового барьера) заселиться в отеле. Дала ориентиры и направления куда можно сходить от нашего отеля. Ну, а про женщину водителя могу от всей нашей группы сказать - асс, специалист в своём деле.
    Девочки, вы огромные умники, мы как будто приехали к родным в гости, за вашу доброту, отзывчивость и понимании. Надеемся, что мы обязательно ещё вернёмся и встретимся. Здоровья Вам и вашим близким.
    Всем рекомендую.

  • О
    Ольга
    17 мая 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Прекрасная экскурсия. Остались очень довольны. Особенно хочется отметить сад скромного чиновника. Всем рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Поездка была хорошо организована, гид интересно рассказывала. Без проблем отвечала на любые наши вопросы по Китаю, в том числе не относящиеся к маршруту. Нам очень понравилось. Рекомндую
  • М
    Марина
    5 апреля 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Сучжоу нам очень понравился. Наш гид Инна очень интересно рассказывала. Подстраивалась под нас. Экскурсия была комфортной.
  • А
    Анна
    2 апреля 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Прекрасная экскурсия. Приятная экскурсовод. Красивые места. Рекомендую
  • А
    Артём
    1 апреля 2025
    Из Шанхая - в райский город Сучжоу
    Интересная экскурсия с гидом Андреем. Рассказал про историю города, показал красивые места, подсказал, где пообедать. В экскурсию включено посещение тигриного
    читать дальше

    холма с падающей башней, затем поездка на лодке, торговая улица (пробежали бегом, стандартный туристический ассортимент), затем сад уединения. Под конец привезли в магазин шелка, где интересно рассказывали про процесс его производства и настойчиво предлагали приобрести шёлковые изделия. Мы стойко отказались.

  • А
    Анна
    3 марта 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    в назначенное время за нами приехала в отель комфортабельная машина с водителем и экскурсоводом. Мы отправились на экскурсию по оговоренному
    читать дальше

    маршруту. Все было спланировано хорошо. Машина высаживала нас в одном месте, забирала в другом. Нашлось время и для обеда. Экскурсовод посоветовала хорошее место и даже они для нас открылись раньше времени. Рекомендую поездку именно с экскурсией, так ка разобраться в городе, где никто не говорит по-английски - очень сложно. А расстояния там не малые.

  • Ю
    Юлия
    25 февраля 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    С нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобиль, водитель вежливый, дорога от Шанхая занимает около часа, обратно дольше, пробки.
    С нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобильС нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобильС нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобильС нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобильС нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобильС нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобильС нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобильС нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобильС нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобильС нами была гид Катя, китаянка, но неплохо говорит по русски. Интересный рассказ, прогулка. Комфортабельный автомобиль
  • Е
    Елена
    19 января 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Добрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! Не смотря на то что
    читать дальше

    это был последний день нашей поездки, и мы были уже перенасыщены эмоциями, день оказался одним из лучших. Хороший трансфер, Настя очень интересный, образованный собеседник, отлично говорит по русски, много и интересно рассказала нам про Китай. Нас было четверо два взрослых и дети 7 и 11 лет, интересно было всем, все остались в восторге. Мы погуляли в двух невероятно красивых парках, прокатились по каналам, очень вкусно покушали, посетили фабрику шелка, нам показали как шелк производится, дети были в восторге.
    Сучжоу это город невероятно красивых парков, и город сильно отличается от Шанхая, очень советую съездить туда. Организация была на высоте, мы в следующую поездку в Шанхай с удовольствием обратимся к Вам снова. Хотим съездить в Ханчжоу!

    Добрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! НеДобрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! НеДобрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! НеДобрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! НеДобрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! НеДобрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! НеДобрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! НеДобрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! НеДобрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! НеДобрый день, Настя подарила нам незабываемый день, волшебная прогулка по чудесному городу. Всем очень советую! Не
  • V
    Victoria
    13 января 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Очень рекомендую съездить. Невероятно красивый город, даже зимой. Программа экскурсии составлена хорошо. Есть время насладиться красотой местной природы. Гид Катя хорошо говорила по-русски, знающая, много всего рассказывала.
  • Е
    Евгения
    13 января 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Экскурсию проводил Миша, организация хорошая, комфортный автомобиль, за прогулкой время пролетело незаметно
  • И
    Игорь
    4 января 2025
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Прекрасное путешествие. Гид Дима очень много рассказывал об истории города, ответил на все наши вопросы.
  • А
    Андрей
    19 ноября 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    У нас была прекрасная экскурсия в Сучжоу. Благодаря нашему гиду Ольге все прошло замечательно. Мы посмотрели все достопримечательности Сучжоу, Ольга рассказала историю всех мест, где мы побывали, отвечала на все наши вопросы. Рекомендуем экскурсию в Сучжоу и гида Ольгу.
  • С
    Светлана
    5 ноября 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Добрый день! Были на экскурсии "Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу" с гидом Софией. На комфортабельном автомобиле нас забрали из
    читать дальше

    отеля. Пока ехали поговорили о Шанхае. Сучжоу красивый город в китайском стиле. Прогулка с гидом была интересной и увлекательной. Завершилось все историей о создании шелка и магазинчиком с изделиями из шелка. С удовольствием приобрели себе сувениры на память. Спасибо за слаженную организацию и отдельно спасибо гиду. Советуем к посещению данную экскурсию.

  • А
    Анна
    20 октября 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Замечательная экскурсия на очень комфортабельном автомобиле! Посетили прекрасные парки, прокатились на лодке, пообедали в уютном ресторанчике. С нами была гид
    читать дальше

    Ася. Прекрасная, знающая свое дело девушка. Очень позитивная, внимательная, владеющая информацией! Большая благодарность за экскурсию, все просто безупречно! От души рекомендую!

  • О
    Оксана
    21 сентября 2024
    Из Шанхая - в райский город Сучжоу
    Экскурсия интересная и отлично организована! Будем рекомендовать друзьям!
  • Д
    Дмитрий
    11 сентября 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Отлично прошла экскурсия. Гид Ася очень помогла сориентироваться в Китае. Увлеченно рассказала экскурсионный материал. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Сучжоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
  2. Из Шанхая - в райский город Сучжоу
  3. Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в августе 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Сучжоу" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 420. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Сучжоу», 37 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь