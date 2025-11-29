Комфортный трансфер из аэропорта Пудун в отели Шанхайского Диснейленда

Надёжный индивидуальный трансфер из аэропорта Пудун в отели района Диснейленда — без ожидания такси и лишних хлопот.
Путешествуйте с профессиональным водителем в чистом, автомобиле с кондиционером и начните отдых с максимального комфорта.
Описание трансфер
Прямо из аэропорта в Диснейленд Удобный частный трансфер из международного аэропорта Пудун доставит вас в отели или места, расположенные рядом с Шанхайским Диснейлендом. Вас встречает профессиональный водитель в чистом автомобиле с кондиционером — забудьте о поиске такси после прилёта. Конфиденциальность и комфорт Трансфер осуществляется «от двери до двери» только для вашей группы, чтобы путешествие прошло максимально спокойно. Водитель заранее знает все детали встречи и вашего маршрута, владеет базовым английским и всегда готов помочь. После получения багажа вас встретят в зоне ожидания с табличкой с вашим именем. Следуйте за водителем, садитесь в комфортабельный автомобиль и наслаждайтесь поездкой к месту назначения рядом с Шанхайским Диснейлендом. Важная информация:
Для бронирования необходимо указать данные о рейсе прибытия: номер рейса, полное имя, адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
Ответы на вопросы
Что включено
- Частный профессиональный водитель
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером
- Трансфер из аэропорта
- Встреча в аэропорту Пудун
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Shanghai Pudong International Airport Terminal 1
Завершение: 310 Huang Zhao Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, Китай, 201205
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Для бронирования необходимо указать данные о рейсе прибытия: номер рейса
- Полное имя
- Адрес электронной почты и номер мобильного телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шанхая
