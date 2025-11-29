Комфортный трансфер из аэропорта Пудун в отели Шанхайского Диснейленда

Прямо из аэропорта в Диснейленд Удобный частный трансфер из международного аэропорта Пудун доставит вас в отели или места, расположенные рядом с Шанхайским Диснейлендом. Вас встречает профессиональный водитель в чистом автомобиле с кондиционером — забудьте о поиске такси после прилёта. Конфиденциальность и комфорт Трансфер осуществляется «от двери до двери» только для вашей группы, чтобы путешествие прошло максимально спокойно. Водитель заранее знает все детали встречи и вашего маршрута, владеет базовым английским и всегда готов помочь. После получения багажа вас встретят в зоне ожидания с табличкой с вашим именем. Следуйте за водителем, садитесь в комфортабельный автомобиль и наслаждайтесь поездкой к месту назначения рядом с Шанхайским Диснейлендом. Важная информация:

Для бронирования необходимо указать данные о рейсе прибытия: номер рейса, полное имя, адрес электронной почты и номер мобильного телефона.