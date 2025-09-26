Билеты
Волшебный день в Шанхайском Диснейленде с личным гидом и трансфером
Начало: Трансфер из отеля
«После насыщенного дня встретьтесь с водителем прямо на парковке Диснейленда и отправляйтесь обратно в отель — комфортно и без хлопот»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$625.62 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный трансфер из центра Шанхая в Диснейленд
Начало: Ваш отель
«Удобная поездка в Диснейленд Индивидуальный трансфер доставит вас из центра Шанхая прямо к парку развлечений «Шанхайский Диснейленд» или в любой из отелей, расположенных рядом с парком»
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
$62 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Комфортный трансфер из аэропорта Пудун в отели Шанхайского Диснейленда
Начало: Shanghai Pudong International Airport Terminal 1
«Прямо из аэропорта в Диснейленд Удобный частный трансфер из международного аэропорта Пудун доставит вас в отели или места, расположенные рядом с Шанхайским Диснейлендом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
$62 за всё до 15 чел.
