Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный трансфер из центра Шанхая в Диснейленд
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
$62 за всё до 15 чел.
Билеты
Волшебный день в Шанхайском Диснейленде с личным гидом и трансфером
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$625.62 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Комфортный трансфер из аэропорта Пудун в отели Шанхайского Диснейленда
Начало: Shanghai Pudong International Airport Terminal 1
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
$62 за всё до 15 чел.
