Откройте ночную жизнь Шанхая в Красивом районе Французской концессии. Посетите три уникальных бара с крафтовым пивом, вином, коктейлями и вкусной едой. Насладитесь общением и атмосферой вместе с местным гидом.
Описание экскурсии
Ваш путь в ночную жизнь Шанхая Барный тур в Шанхае — это отличный способ отпраздновать любимые события и открыть для себя новые заведения: пабы, клубы и рестораны. Во время экскурсии вы посетите минимум три бара, где подают крафтовое пиво, вино, коктейли и вкусную еду, а также насладитесь дружеской атмосферой и возможностью познакомиться с новыми людьми. Преимущества местного гида Местный гид поможет снять языковой барьер, который может возникнуть в небольших барах, и проведёт вас в места, куда ходят настоящие шанхайцы, избегая дорогих туристических заведений. Кроме того, вы узнаете больше о культуре и истории района, а одиноким путешественникам обеспечит приятную компанию в этот вечер. Важная информация:
Не подходит для: детей до 18 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия с гидом по барам
- Шоты (китайский крепкий ликёр)
- Текила шоты
Что не входит в цену
- Еда
- Трансфер из/до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: 6F82+VVQ Сюйхуэй, Шанхай, Китай
Завершение: В зависимости от маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Не подходит для: детей до 18 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Давид
8 фев 2025
Лучший гид по барам и пабам из всех, с кем я встречался. Присоединяйтесь и почувствуйте настоящий дух Шанхая!
А
Алла
6 дек 2024
Было здорово — приятные люди, отличные напитки и уютные места! Однозначно всем советую!
C
Christina
21 мар 2024
Этот тур — настоящий must-do! Хотелось провести время с друзьями, хотя мы и из разных стран. Джилл — отличный гид, она создавала лёгкую и весёлую атмосферу. Всем, кто хочет ярких впечатлений, советую присоединяться!
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай: история и современность в одном туре
Уникальная экскурсия по Шанхаю: от древних улочек до современных небоскрёбов. Ощутите дух города и его культурное богатство
Начало: У вашего отеля в центре города
9 дек в 14:00
10 дек в 15:00
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шанхая
Путешествие в Шанхай начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят в центр города. Забронируйте
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
Завтра в 09:00
18 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.