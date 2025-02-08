Ваш путь в ночную жизнь Шанхая Барный тур в Шанхае — это отличный способ отпраздновать любимые события и открыть для себя новые заведения: пабы, клубы и рестораны. Во время экскурсии вы посетите минимум три бара, где подают крафтовое пиво, вино, коктейли и вкусную еду, а также насладитесь дружеской атмосферой и возможностью познакомиться с новыми людьми. Преимущества местного гида Местный гид поможет снять языковой барьер, который может возникнуть в небольших барах, и проведёт вас в места, куда ходят настоящие шанхайцы, избегая дорогих туристических заведений. Кроме того, вы узнаете больше о культуре и истории района, а одиноким путешественникам обеспечит приятную компанию в этот вечер. Важная информация:

Не подходит для: детей до 18 лет.