Исторический старый город Начните с посещения сада Юйюань, одного из лучших классических частных садов Китая. Прогуляйтесь по старому рынку и оживлённым улочкам, где вы увидите традиционные магазинчики и местных жителей, играющих в карты на улице. Погрузитесь в повседневную жизнь и колорит этого района. Современный стиль Синьтяньди Переместитесь в стильный район Синьтяньди, где старинное очарование соседствует с современным космополитичным духом. Здесь множество бутиков, ресторанов и баров, создающих неповторимую атмосферу ночной жизни. Этот район вырос из бывшего Старого Шикумена и сохраняет связь с историей, оставаясь актуальным и модным. Экскурсия позволяет увидеть два лица Шанхая — культурное наследие и динамичное современное развитие. Это идеальный способ понять, как город гармонично соединяет прошлое и будущее в одном путешествии. Важная информация:

Что взять с собой: удобную обувь.