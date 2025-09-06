Откройте для себя удивительный контраст между древним и современным Шанхаем.
Посетите знаменитый сад Юйюань, погуляйте по оживлённым улочкам старого города и насладитесь атмосферой модного района Синьтяньди в бывшей Французской концессии. Эта экскурсия — путешествие в сердце культуры и стиля мегаполиса.
Описание экскурсии
Исторический старый город Начните с посещения сада Юйюань, одного из лучших классических частных садов Китая. Прогуляйтесь по старому рынку и оживлённым улочкам, где вы увидите традиционные магазинчики и местных жителей, играющих в карты на улице. Погрузитесь в повседневную жизнь и колорит этого района. Современный стиль Синьтяньди Переместитесь в стильный район Синьтяньди, где старинное очарование соседствует с современным космополитичным духом. Здесь множество бутиков, ресторанов и баров, создающих неповторимую атмосферу ночной жизни. Этот район вырос из бывшего Старого Шикумена и сохраняет связь с историей, оставаясь актуальным и модным. Экскурсия позволяет увидеть два лица Шанхая — культурное наследие и динамичное современное развитие. Это идеальный способ понять, как город гармонично соединяет прошлое и будущее в одном путешествии. Важная информация:
Что взять с собой: удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сад Юйюань
- Район Синьтяньди
- Бывшая Французская концессия
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация чая
Что не входит в цену
- Входные билеты в сад Юй
- Личные расходы
- Трансфер из/до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около отеля Renaissance Shanghai Yu Garden (159, South HeNan Road)
Завершение: В зависимости от маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
6 сен 2025
Очень приятный тур с замечательным гидом, который отлично разбирается и был очень доброжелателен. Он также поделился несколькими китайскими словами, что было очень полезно для моего изучения языка — большое спасибо за это! Мне особенно понравился маршрут, по которому мы шли. Очень рекомендую!
В
Владимир
16 апр 2025
Мой тур был великолепен. Из-за плохой погоды задержка была, но Том любезно помог перенести его на час. Моим гидом был Рой — он был просто отличный. За три часа он показал мне самые важные места Шанхая, и при этом был очень доброжелателен. Особенно запомнилась его рекомендация вкусного ресторана с dumplings — было действительно вкусно. Огромное спасибо, Рой, за прекрасное время!
Б
Боня
1 мар 2025
Том — настоящий источник знаний. Он очень подробно показывал мне главные достопримечательности и интересно рассказал о китайской культуре, связывая всё с историей и традициями. Я очень довольна его туром 👍🏻.
