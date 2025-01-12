Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя колорит Шанхая с прогулкой по набережной Вайтань, старому городу и саду Юй.



Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 4 часа
Размер группы 1-20 человек
Как проходит Пешком
$166 за человека

Описание экскурсии Прогулка по набережной Вайтань и историческим местам Начните с неспешной прогулки по набережной Вайтань вдоль реки Хуанпу, посетите бесплатный музей «Мировая архитектура» с историческими зданиями, такими как отель «Пис» и Старая таможня. Сделайте лучшие фотографии с видом на телебашню «Восточная жемчужина», Шанхайскую башню и башню «Открывалка для бутылок», слушая увлекательные истории от гида. Откройте для себя старый город и сад Юй Пройдитесь по базарам Старого города, где царит атмосфера династии Цин, посетите 400-летнюю чайную, осмотрите мост Девяти Удач и попробуйте знаменитые шанхайские пельмени. Затем отправляйтесь в 500-летний сад Юй — с его беседками, стеной дракона и уникальными каменными садами, узнавая больше о культуре и истории этого уникального места. Выбор для дальнейшего знакомства с городом В зависимости от интересов и времени можно посетить храм Нефритового Будды с его величественными статуями и религиозной атмосферой, подняться на одну из смотровых площадок Пудуна в небесном мосту или башнях города, либо неспешно пройтись по оживлённой Нанкин-роуд и французской концессии, окунаясь в городскую жизнь и европейский гламур.

Что включено
Услуги гида

Автомобиль с кондиционером
Что не входит в цену
Входные билеты

Личные расходы

Трансфер из аэропортов Пудун, Хунцяо и зоны Диснейленда (по запросу за дополнительную плату)
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться