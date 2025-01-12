Откройте для себя колорит Шанхая с прогулкой по набережной Вайтань, старому городу и саду Юй.
Вы сможете посетить храмы, впечатляющие смотровые площадки и окунуться в атмосферу оживлённых рынков и улиц с европейским шармом. Погрузитесь в богатую историю и современную жизнь мегаполиса.
Описание экскурсииПрогулка по набережной Вайтань и историческим местам Начните с неспешной прогулки по набережной Вайтань вдоль реки Хуанпу, посетите бесплатный музей «Мировая архитектура» с историческими зданиями, такими как отель «Пис» и Старая таможня. Сделайте лучшие фотографии с видом на телебашню «Восточная жемчужина», Шанхайскую башню и башню «Открывалка для бутылок», слушая увлекательные истории от гида. Откройте для себя старый город и сад Юй Пройдитесь по базарам Старого города, где царит атмосфера династии Цин, посетите 400-летнюю чайную, осмотрите мост Девяти Удач и попробуйте знаменитые шанхайские пельмени. Затем отправляйтесь в 500-летний сад Юй — с его беседками, стеной дракона и уникальными каменными садами, узнавая больше о культуре и истории этого уникального места. Выбор для дальнейшего знакомства с городом В зависимости от интересов и времени можно посетить храм Нефритового Будды с его величественными статуями и религиозной атмосферой, подняться на одну из смотровых площадок Пудуна в небесном мосту или башнях города, либо неспешно пройтись по оживлённой Нанкин-роуд и французской концессии, окунаясь в городскую жизнь и европейский гламур.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Вайтань
- Музей «Мировая архитектура»
- Отель «Пис»
- Старая таможня
- Телебашня «Восточная жемчужина»
- Старый город
- Мост Девяти Удач
- Сад Юй
- Храм Нефритового Будды
- Небесный мост Пудуна
- Смотровые площадки Шанхайской башни, телебашни и башни Цзиньмао
- Нанкин-роуд
- Французская концессия
Что включено
- Услуги гида
- Личный водитель
- Автомобиль с кондиционером
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Трансфер из аэропортов Пудун, Хунцяо и зоны Диснейленда (по запросу за дополнительную плату)
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 янв 2025
Санни была просто великолепна — добра и глубоко разбиралась в истории и традициях Китая. Мы посетили храм Нефритового Будды, Старый город, сады Юй и прогулялись по набережной Вайтань. Она помогла мне с выбором сувениров и дала ценные советы, как избежать очередей. Автомобиль и водитель были первоклассными — современный и роскошный транспорт сделал поездку очень комфортной.
Д
Диана
3 дек 2024
Фэйфэй организовала поездку с учётом всех наших пожеланий. Она была очень компетентной и дружелюбной. Экскурсия оставила у нас глубокое впечатление.
Т
Таисия
22 ноя 2024
Мы с семьёй ненадолго заехали в Шанхай, и выбор этого индивидуального тура оказался правильным решением. Обслуживание было на высшем уровне, особенно гид Роберт. Он внимательно учёл наше расписание и состояние здоровья, помог составить оптимальный план. Очень советуем всем, кто приезжает в Шанхай, воспользоваться услугами этого туроператора.
Л
Леонид
30 авг 2024
Мы отлично провели время с Энни, которая благодаря отличному английскому и глубоким знаниям рассказала нам много интересного о Шанхае. Её дружелюбие сделало этот день незабываемым. Большое спасибо, дорогая Энни, и водителю!
С
Сергей
14 авг 2024
Клэр — самый знающий гид из всех, с кем нам доводилось быть. Настоятельно рекомендую её всем!
