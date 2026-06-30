Описание экскурсииПогулять по колоритным улицам, полюбоваться пейзажами, узнать историю и погрузиться в культуру Китая Мы отправимся в древний город Чжуцзяцзяо — водный городок, история которого длится уже более 1700 лет. Здесь узкие улочки тянутся вдоль каналов, каменные мосты соединяют берега, а дома времён Мин и Цин отражаются в воде. А ещё по желанию попробуете то, чем гордится город: ароматные цзунцзы или более экзотические блюда вроде жареных кузнечиков и скорпионов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Катание на лодке
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель в Шанхае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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