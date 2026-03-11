Увидеть улицы-реки, отыскать архитектуру династий Мин и Цин и погрузиться в тысячелетнюю историю
Чжуцзяцзяо — город, где за каждым поворотом прячутся настоящие сокровища. Вы увидите старинные мосты и дворики с аутентичными лавками. Прокатитесь по реке и рассмотрите резные карнизы и каменные фонари. Узнаете, в чём принципиальное отличие Чжуцзяцзяо от итальянского оригинала. И поймёте, как древние традиции сочетаются с современностью.
11:00 — посещение сада Кэцжиюань. Вы увидите традиционный сад династии Цин с павильонами, прудами и каменными композициями
12:00 — остановка у моста Фаншэн. Это самый длинный арочный мост в Шанхае, построенный ещё в эмоху Мин. Вы услышите небольшой рассказ об истории города
12:30 — прогулка по старинной торговой улице Бэйдацзе с домами на сваях. Вы заглянете в аутентичные лавки с шёлком, чаем и фарфором
13:00 — обед в традиционном ресторане
13:30 — посещение храма Чэнхуанмяо. Вы познакомитесь с культом городского божества, рассмотрите на фрески и алтарь
14:00 — речная прогулка на лодке. С воды вы посмотрите на мосты, дома на сваях, скрытые дворики. И поймёте, почему город называют китайской Венецией
14:30 — прогулка по аутентичным переулкам, где живут местные. По желанию можно заглянуть в чайный дом и продегустировать местные сорта
15:00 — трансфер в Шанхай
16:00 — прибытие в Шанхай
Организационные детали
Поедем на премиальном электрическом минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer
Отдельно по желанию оплачиваются входной билет в сад Кэцжиюань — $3 (также нужно приобрести билет для гида), катание на лодке, дегустация чая и обед
Экскурсию можно продлить до 6–8 часов — $70 за каждый дополнительный час. Также экскурсию можно провести для большего количества человек — $100 за каждого нового участника
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр Шанхай
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Соня — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 302 туристов
Нихао! С 2020 года я провожу индивидуальные экскурсии для русских путешественников в Шанхае и его пригородах. За годы работы я поняла — каждый ищет своё. Кому-то важны небоскрёбы и шопинг, читать дальшеуменьшить
кому-то — тихие дворики и китайская кухня. Вместе со своими коллегами-гидами я создаю маршруты, которые резонируют с вашими ожиданиями. Помогаем путешественникам открывать Шанхай как живой, пульсирующий город.
Мы предлагаем:
— авторские маршруты по городу — от классических достопримечательностей до скрытых локаций
— гибкое планирование: учитываем ваши интересы, темп и время
— сопровождение на всём пути: помощь с логистикой, рекомендациями и коммуникацией
— дополнительные услуги: трансфер, бронирование билетов, сопровождение в магазинах и ресторанах
Мария
Посетили очень красочную экскурсию с господином Ваном 🙏🏻 Очень динамично и аутентично 🐉🐲 Накупили кучу классных сувениров 🎁 Отведали вкусных угощений в красивом месте)) Едем в отель довольные и счастливые. Всем рекомендуем!
Любовь
Отличная и познавательная экскурсия. Экскурсию выстроили под нас, чтобы все успеть и посмотреть. Гид Мия говорит с акцентом, но все понятно
Вера
Прекрасная экскурсия позволила увидеть еще одну из достопримечательность Китая - деревню на воде Чжуцзяцзао, называемую китайской Венецией. Маршрут нашим экскурсоводом Денисом был хорошо продуман. Он нам показал красивейшие и при читать дальшеуменьшить
этом безлюдные места в старинном парке, провел по рынку, где мы смогли выбрать и купить сувениры, прокатились на лодке. По совету гида мы пообедали в ресторанчике, где заказали на обед угря и черепаху. Денис прекрасно говорит по-русски. Очень информативно и увлекательно! Экскурсию мы рекомендуем.
Рашида
Экскурсия понравилась всем участникам😊! Машина заехала за нами в отель, комфортная, удобная, доехали быстро. По дороге гид рассказала много интересной информации, ответила на все вопросы. Прогулка по деревне была неспешная, сделали фото, купили сувениры, покушали и прокатились на лодочке. Большое спасибо организаторам, все прошло отлично!
Юлия
Только из-за гида, прекрасной девушки Майи, поставлю хоть 2 звёзды. Организация экскурсии была непрофессиональной. Обговорили заранее, что заберут из отеля в 11, вернёмся уже на вокзал в 18:30. Была также читать дальшеуменьшить
оговорена сумма оплаты. Так как экскурсия была в выходной и ещё и праздничный день, я логично предположила, что организаторы заложили +/- какое-то время на пробки. В итоге, уже направляясь на вокзал, со мной связывается некий мужчина (предварительные согласования были с девушкой Соней), начинает в прямом смысле орать в телефон, что я должна доплатить. На мой вопрос "Вы кто?" получила шикарный ответ "Не важно!" Итог: простояли в пробках, по итогу выяснилось, что за пробки ты тоже обязан платить, организаторы хамы и грубияны. Экскурсовод молодец, очень жаль, что ей приходится работать с такими коллегами…..
Соня
Ответ организатора:
Прежде всего искренне благодарим вас за высокую оценку работы нашего гида. Мы гордимся тем, что в нашей команде работают квалифицированные читать дальшеуменьшить
русскоязычные экскурсоводы. Приносим извинения за возникшие в ходе вчерашней поездки неудобства и готовы детально разобраться в ситуации. Позвольте прояснить несколько важных моментов: 1. Общая продолжительность нашей стандартной программы вместе с дорогой составляет шесть часов. Железнодорожный вокзал изначально не входил в маршрут, однако по вашей просьбе мы организовали доставку туда бесплатно. 2. Время посещения экскурсионных объектов зависит от индивидуального темпа гостей — мы не можем его регулировать. В условиях программы чётко указано, что за превышение планового времени предусмотрена дополнительная оплата. 3. Посещение ресторана для ужина после завершения основного маршрута не входило в согласованную программу. Водитель и гид сопроводили вас и ожидали всё это время — в результате продолжительность поездки превысила запланированную на два часа. 4. С учётом дорожных пробок мы применили льготный тариф: взяли лишь 30 % от полной стоимости сверхурочных. Эта сумма не покрывает всех затрат на оплату труда водителя и гида — недостающую часть я компенсирую из личных средств. Мы стремимся обеспечить высокое качество обслуживания: предоставляем чистые и комфортные бизнес‑автомобили (в том числе минивэн Voyah Dreamer, zeeker009), обеспечиваем общение на русском языке и заранее прописываем все расценки. Наши услуги требуют существенных затрат, и мы обязаны учитывать тяжёлый труд сотрудников. Отдельно прошу прощения за то, что с вами связался мой коллега, а не я лично. В тот момент я находился в пути и не мог выйти на связь. Коллега, получив информацию от гида о возникших вопросах по оплате сверхурочного времени, хотел прояснить ситуацию. Искренне сожалеем, если это вызвало какие‑либо неприятные эмоции. Мы всегда работаем честно и открыто: дополнительные услуги оговариваются заранее, а надбавки за них минимальны и прозрачны. Надеемся на ваше понимание и взаимное уважение — именно на них строятся приятные и запоминающиеся путешествия. Будем благодарны за конструктивный диалог для урегулирования этого вопроса.
А
Анна
очень комфортная экскурсия в красивом месте. спасибо!
