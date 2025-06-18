Приглашаем вас в удивительное путешествие во времени — в легендарный сад Юй Юань, где каждый камень, каждый куст хранят тайны пятивековой истории.
Этот уникальный оазис спокойствия в сердце современного мегаполиса — настоящий шедевр садово-паркового искусства Китая.
Этот уникальный оазис спокойствия в сердце современного мегаполиса — настоящий шедевр садово-паркового искусства Китая.
Описание билетаВ сердце императорского Китая Более 450 лет истории воплотились в этом удивительном месте, где каждый уголок дышит эпохами Мин и Цин. Созданный с любовью и преданностью сыном для своего отца, сад стал настоящим произведением искусства, над которым трудились лучшие мастера более 20 лет. Уникальная архитектура сада Юй Юань воплощает в себе изысканный цзяннаньский стиль, где, древние деревья рассказывают истории минувших дней, предметы мебели эпох Мин и Цин создают атмосферу императорского дворца, каллиграфия и картины раскрывают душу китайского искусства, глиняные скульптуры и резьба по кирпичу демонстрируют мастерство древних ремесленников. Жемчужины сада:
- Величественная Большая рокада • Мистическая Нефритовая скала • Утончённый ландшафтный дизайн Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу безмятежности и нежной красоты, характерной для южных садов императорского Китая. Забронируйте свой билет для самостоятельной прогулки или вместе с профессиональным гидом прямо сейчас и станьте частью этой удивительной истории! Экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:.
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности.
- После покупки этого продукта отправьте предполагаемую дату посещения нам, указав полное имя (должно точно совпадать с указанным в вашем паспорте, включая заглавные буквы) и номер паспорта.
- Дети до 6 лет могут посещать бесплатно, но должны быть в сопровождении взрослого с подтверждением возраста; дети старше 6 и младше 18 лет, а также пожилые люди старше 60 лет могут посещать сад по скидке с подтверждением возраста. В качестве доказательства можно использовать паспорт, в котором указан возраст.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Район Хуанпу, Шанхай, Сад Юй Юань, 200010
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
- После покупки этого продукта отправьте предполагаемую дату посещения нам, указав полное имя (должно точно совпадать с указанным в вашем паспорте, включая заглавные буквы) и номер паспорта
- Дети до 6 лет могут посещать бесплатно, но должны быть в сопровождении взрослого с подтверждением возраста дети старше 6 и младше 18 лет, а также пожилые люди старше 60 лет могут посещать сад по скидке с подтверждением возраста. В качестве доказательства можно использовать паспорт, в котором указан возраст
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инга
18 июн 2025
Мне очень понравилось! Красивый сад в самом сердце старого города.
a
alex
30 апр 2025
Красивый сад и очень удобный сервис. Отвечают быстро. Рекомендую.
L
Lei
21 мар 2025
Тихий и красивый сад с классическими китайскими чертами.
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай: история и современность в одном туре
Уникальная экскурсия по Шанхаю: от древних улочек до современных небоскрёбов. Ощутите дух города и его культурное богатство
Начало: У вашего отеля в центре города
16 ноя в 09:00
18 ноя в 14:00
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:30
16 ноя в 08:00
$375 за всё до 4 чел.