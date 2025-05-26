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Longwu Tea Garden - это не просто место, это сердце чайной культуры. Здесь вы научитесь собирать и заваривать Лунцзин, насладитесь видами и услышите легенды

Начало: В центральной части Шанхая или Ханчжоу - по догово...

«В сопровождении фермера вы отправитесь в частный сад и будете осваивать искусство сбора чая»