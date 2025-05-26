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10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
Longwu Tea Garden - это не просто место, это сердце чайной культуры. Здесь вы научитесь собирать и заваривать Лунцзин, насладитесь видами и услышите легенды
Начало: В центральной части Шанхая или Ханчжоу - по догово...
«В сопровождении фермера вы отправитесь в частный сад и будете осваивать искусство сбора чая»
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
$549
$609 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Прогулка по торговым рядам, посещение китайской аптеки и дегустация уличных закусок. Узнайте историю храма Хранителей города
«Мы посетим традиционный южно-китайский сад — результат труда ландшафтных дизайнеров, садовников и реставраторов с 16 века и до наших дней»
2 сен в 09:30
3 сен в 09:30
от $200 за всё до 5 чел.
Билеты
Сад Юй Юань: сокровище Шанхая
Начало: Район Хуанпу, Шанхай, Сад Юй Юань, 200010
«Созданный с любовью и преданностью сыном для своего отца, сад стал настоящим произведением искусства, над которым трудились лучшие мастера более 20 лет»
$14.44 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- OOKSANA26 мая 2025Это мое первое посещение Шанхая и я очень рада что начала знакомство с ним именно с Александрой. Так мягко и душевно прошла наша экскурсия, что еще пару дней у меня оставалось послесловие. Обязательно рекомендую к посещению!!!
- ААнастасия19 апреля 2025Это была потрясающая экскурсия! Ася отличный гид, который прекрасно говорит по русски и умеет интересно рассказывать, стоит также отметить как
- ООльга23 февраля 2025Были проездом в Шанхае, выбрали экскурсию с Александрой! Очень всё понравилось. Александра была на связи, объяснила как доехать до места встречи! Экскурсия была интересная, Александра отлично коммуницимует с детьми! Остались только положительные впечатления и от Александры и от экскурсии!
- ННаталия19 января 2025Огромная благодарность Александре за экскурсию по саду Радости в Шанхае. Узнали много нового и интересного об истории Китая и садах. Получили полезные рекомендации по передвижению в Шанхае,а также где можно вкусно поесть. Сергей, Наталия, Юлия.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Цветы и сады»
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