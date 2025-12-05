Мои заказы

Скрытые закусочные и аутентичные вкусы Шанхая

Попробовать культовые китайские закуски и исследовать гастрономические уголки города
Вы погрузитесь в атмосферу шанхайских переулков и заведений, куда ходят местные.

Попробуете сочные сяолунбао, шэнцзяньбао и готье, насладитесь мягкими десертами и уличными закусками. Мы разберёмся, как гастрономия влияет на жизнь Шанхая и какие блюда здесь самые любимые.
Скрытые закусочные и аутентичные вкусы Шанхая© Лесли
Скрытые закусочные и аутентичные вкусы Шанхая© Лесли
Скрытые закусочные и аутентичные вкусы Шанхая© Лесли

Описание экскурсии

Сяолунбао или сяолунбао с крабовой икрой

Вы увидите, как корзины пельменей на пару снимают с бамбуковых подносов. Попробуете классические свиные сяолунбао или более насыщенные с крабовой икрой, познакомитесь с техникой «укус–глоток–вкус» — тонкая оболочка, горячий бульон, нежное мясо.

Шэнцзяньбао или готье (жареные пельмени)

Попробуете хрустящие готье или пушистые шэнцзяньбао, наполненные бульоном. Эти закуски, обжаренные до золотистой корочки и посыпанные кунжутом с зелёным луком, подают в оживлённой забегаловке, куда приходят офисные служащие и старожилы.

Традиционные шанхайские десерты

В старинной кондитерской вы попробуете тяотоугао (рисовый пирог) или шуаннантуан (клейкие рисовые шарики с красной фасолью и османтусом).

Зелёный луковый блин и яичный креп

Вас ждут быстрые перекусы: хрустящий блин с зелёным луком, пропитанный ароматным маслом, или мягкий яичный креп, снятый со сковороды ещё тёплым.

Вы узнаете:

  • какие блюда составляют подлинную шанхайскую кухню и почему их любят местные
  • как гастрономия формирует повседневную жизнь города
  • почему каждая закуска здесь имеет свой характер и историю

Организационные детали

  • В стоимость входит 6 дегустаций, 4 гастрономические остановки, неограниченное количество бутилированной воды, а также оплата такси между локациями
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма Цзинань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Шанхае
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Входит в следующие категории Шанхая

Похожие экскурсии из Шанхая

Сердце Шанхая: от древних символов к небоскрёбам будущего
Пешая
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: от древних символов к небоскрёбам будущего
Увидеть культовые места и выяснить, как футуристическое настоящее связано с наследием прошлого
Начало: У выхода из станции метро Yuyuan (10/14 линия метр...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$257 за всё до 5 чел.
Три разных Шанхая
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
8 дек в 09:00
18 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Пешая
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Путешествие для гурманов: от китайского завтрака до изысканного ланча. Откройте для себя секреты местной кухни и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Во Французском квартале
Завтра в 15:00
7 дек в 13:00
$450 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шанхае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шанхае