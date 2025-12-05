Вы погрузитесь в атмосферу шанхайских переулков и заведений, куда ходят местные. Попробуете сочные сяолунбао, шэнцзяньбао и готье, насладитесь мягкими десертами и уличными закусками. Мы разберёмся, как гастрономия влияет на жизнь Шанхая и какие блюда здесь самые любимые.

за 1–2 человек или $120 за человека, если вас больше

Сяолунбао или сяолунбао с крабовой икрой

Вы увидите, как корзины пельменей на пару снимают с бамбуковых подносов. Попробуете классические свиные сяолунбао или более насыщенные с крабовой икрой, познакомитесь с техникой «укус–глоток–вкус» — тонкая оболочка, горячий бульон, нежное мясо.

Шэнцзяньбао или готье (жареные пельмени)

Попробуете хрустящие готье или пушистые шэнцзяньбао, наполненные бульоном. Эти закуски, обжаренные до золотистой корочки и посыпанные кунжутом с зелёным луком, подают в оживлённой забегаловке, куда приходят офисные служащие и старожилы.

Традиционные шанхайские десерты

В старинной кондитерской вы попробуете тяотоугао (рисовый пирог) или шуаннантуан (клейкие рисовые шарики с красной фасолью и османтусом).

Зелёный луковый блин и яичный креп

Вас ждут быстрые перекусы: хрустящий блин с зелёным луком, пропитанный ароматным маслом, или мягкий яичный креп, снятый со сковороды ещё тёплым.

Вы узнаете:

какие блюда составляют подлинную шанхайскую кухню и почему их любят местные

как гастрономия формирует повседневную жизнь города

почему каждая закуска здесь имеет свой характер и историю

Организационные детали