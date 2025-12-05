Попробовать культовые китайские закуски и исследовать гастрономические уголки города
Вы погрузитесь в атмосферу шанхайских переулков и заведений, куда ходят местные.
Попробуете сочные сяолунбао, шэнцзяньбао и готье, насладитесь мягкими десертами и уличными закусками. Мы разберёмся, как гастрономия влияет на жизнь Шанхая и какие блюда здесь самые любимые.
Описание экскурсии
Сяолунбао или сяолунбао с крабовой икрой
Вы увидите, как корзины пельменей на пару снимают с бамбуковых подносов. Попробуете классические свиные сяолунбао или более насыщенные с крабовой икрой, познакомитесь с техникой «укус–глоток–вкус» — тонкая оболочка, горячий бульон, нежное мясо.
Шэнцзяньбао или готье (жареные пельмени)
Попробуете хрустящие готье или пушистые шэнцзяньбао, наполненные бульоном. Эти закуски, обжаренные до золотистой корочки и посыпанные кунжутом с зелёным луком, подают в оживлённой забегаловке, куда приходят офисные служащие и старожилы.
Традиционные шанхайские десерты
В старинной кондитерской вы попробуете тяотоугао (рисовый пирог) или шуаннантуан (клейкие рисовые шарики с красной фасолью и османтусом).
Зелёный луковый блин и яичный креп
Вас ждут быстрые перекусы: хрустящий блин с зелёным луком, пропитанный ароматным маслом, или мягкий яичный креп, снятый со сковороды ещё тёплым.
Вы узнаете:
какие блюда составляют подлинную шанхайскую кухню и почему их любят местные
как гастрономия формирует повседневную жизнь города
почему каждая закуска здесь имеет свой характер и историю
Организационные детали
В стоимость входит 6 дегустаций, 4 гастрономические остановки, неограниченное количество бутилированной воды, а также оплата такси между локациями
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Цзинань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лесли — Организатор в Шанхае
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.