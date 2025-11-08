Эта индивидуальная экскурсия по Шанхаю откроет перед вами все грани города.



Погрузитесь в атмосферу Старого города, посетите Храм городского божества и насладитесь гармонией Сада радости.



Прогулка по набережной покажет вам колониальное наследие, а Финансовый центр удивит своими амбициями.



Узнайте, как древние символы живут в современных зданиях и как рыбацкая деревня превратилась в мегаполис, сохранив свои традиции

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Шанхая - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и туристов меньше. В летние месяцы может быть жарко и влажно, но это время идеально для прогулок по вечернему городу. Зимой температура может опускаться, но архитектурные достопримечательности остаются открытыми для посещения.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.