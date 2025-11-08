Эта индивидуальная экскурсия по Шанхаю откроет перед вами все грани города.
Погрузитесь в атмосферу Старого города, посетите Храм городского божества и насладитесь гармонией Сада радости.
Прогулка по набережной покажет вам колониальное наследие, а Финансовый центр удивит своими амбициями.
Узнайте, как древние символы живут в современных зданиях и как рыбацкая деревня превратилась в мегаполис, сохранив свои традиции
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная атмосфера Шанхая
- 🏯 Посещение исторических мест
- 🌳 Гармония Сада радости
- 🏙️ Впечатляющие небоскрёбы
- 📜 Погружение в культуру и традиции
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Шанхая - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и туристов меньше. В летние месяцы может быть жарко и влажно, но это время идеально для прогулок по вечернему городу. Зимой температура может опускаться, но архитектурные достопримечательности остаются открытыми для посещения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Храм городского божества
- Сад радости
- Набережная
- Финансовый центр
Описание экскурсии
- Старый город — сердце традиционного шанхайского уклада
- Храм городского божества — духовный центр, живая история верований
- Сад радости — оазис гармонии, шедевр садового искусства
- Набережная — музей архитектуры, колониальное наследие
- Финансовый центр — футуристический символ дерзких амбиций
Вы узнаете:
- как древние символы и философия живут в храмах и садах
- о чём на языке архитектуры говорят фасады Бунда и небоскребы Пудуна
- где искать истоки уникального характера города — от шикуменей до биржи
- почему парки по утрам — ключ к пониманию китайского мировоззрения
- как рыбацкая деревня стала футуристическим гигантом, сохранив ДНК традиций
- как понять необычные для европейца шанхайские ценности и невидимые правила
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Сад радости — 40 юаней за чел. и в даосский храм — 10 юаней за чел.
- В программе не предусмотрена остановка на обед — возьмите с собой бутылку воды и лёгкий перекус
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из станции метро Yuyuan (10/14 линия метро)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Святослав — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 85 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Святослав. Я не просто гид, а дипломированный китаист и историк-культуролог. Живу в Шанхае с 2016 года и провожу экскурсии не только как эксперт, но и как инсайдер.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
8 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Все было интересно и информативно. Передвигались на прекрасном шанхайском метро.
М
Марина
6 ноя 2025
Посетили данную экскурсию с экскурсоводом Екатериной. Очень понравилась экскурсия, нас было 7 человек, в том числе дети. Все остались очень довольны. Посетили много красивых мест, попробовали разных вкусностей. Екатерина очень
Екатерина
27 окт 2025
Экскурсия прошла прекрасно, все понравилось 🙏🏻
Л
Леонид
24 окт 2025
Добрый день, Екатерина!
Хотел бы Вас поблагодарить за экскурсию, которую Вы провели для нас 23.10 в 15.00
Мы провели насыщенный день и благодаря Вам узнали много интересного, главного про Шанхай и окрестности.
Е
Екатерина
10 окт 2025
спасибо Баяне за экскурсию.
Все было отлично: начало четко времени, сама экскурсия "Сердце Шанхая" проведена с учётом наших пожеланий.
Баяна - доброжелательный, позитивный и эрудированный гид, все показала рассказала, и терпеливо ответила на миллион наших вопросов))
Баяна сделала классные фото и дала советы по другим дням нашего путешествия
Все было непринужденно, не занудно и интересно.
Спасибо.
От души рекомендуем!
Елена и Екатерина
С
Сергей
6 окт 2025
Экскурсия с Петром очень понравилась! Много новых сведений, интересный маршрут, интеллигентный образованный гид! Увлекательный материал. Петр учел все наши пожелания и ответил на все вопросы. Экскурсия замечательная! Подписались на телеграмм канал Петра. Теперь будем в курсе все событий в Шанхае. Огромное спасибо!
Ангелина
28 сен 2025
Огромное спасибо гиду Петру за максимально душевную прогулку. Этот человек настолько интересно рассказывает, что не хотелось расставаться! Отвечал на все вопросы, делился своими наблюдениями опытного жителя этого прекрасного города, показывал
Илья
28 сен 2025
Огромная благодарность Святославу за интересную, насыщенную, интеллектуальную и умную экскурсию! Очень понравилась глубина знаний, внимание к деталям, диалог не только по программе, но и погружение в общую историю Китая. Смело рекомендую Святослава как эрудированного, умного, разностороннего профессионала гида! Спасибо за уделённое время!
Владимир
24 сен 2025
Ставлю все 5 баллов именно гиду Баяне!! Очень рекомендую данную прекрасную девушку. Отличное знание истории, отличное знание китайского языка, очень интересный собеседник! Буду рекомендовать своим друзьям.
Эдуард
13 сен 2025
Отличный маршрут, супер приятный гид Петр, рекомендую
R
Rustam
11 сен 2025
Все отлично!
О
Ольга
31 авг 2025
Замечательная экскурсия по Шанхаю с Петром! Несмотря на жару,время пробежало быстро,Петр умеет доносить информацию и взрослым и детям,за что ему огромное спасибо!
П
Павел
15 авг 2025
Отличная обзорная экскурсия, время пронеслось очень быстро, получили много интересной информации.
