Успеть захватить самое важное в волшебном мире кубиков
Леголенд в Шанхае — самый большой в мире: здесь десятки аттракционов, тематические зоны и мини-города из миллионов кубиков.
С нами вы не потеряетесь в этом масштабе — получите чёткий и насыщенный маршрут, узнаете, какие аттракционы маст-си, как обойти очереди и где отдохнуть. Максимум впечатлений — и минимум усилий с вашей стороны.
Описание экскурсии
Парк разделён на восемь зон, каждая из которых основана на популярных сериях Lego или китайских мотивах. Мы знаем, как за 1 день увидеть самое классное и не устать. И предлагаем такой маршрут:
10:00 — «Школа вождения»
Дети садятся за руль мини-машин и ездят по улицам, как в настоящем городе.
10:20 — «Академия спасателей»
Родители и дети вместе тушат пожар.
10:40 — «Супергонка»
Поездка среди гигантских фигурок и ярких декораций.
11:00 — «Мини-мир»
Миллионы деталей, из которых собраны достопримечательности Китая.
11:30 — «Гонка на гидроциклах»
Динамичный аттракцион с ощущением, будто вы управляете гидроциклом стоя.
12:00 — ресторан Chef Zhu
Остановка на обед, перекус и отдых.
13:30 — «Путешествие Ниндзяго»
Интерактивная 4D-игра: сражаемся с врагами и метаем огненные шары.
14:00 — «Полёт дракона»
Аттракцион-карусель с подъёмом и вращением в воздухе.
16:00 — «Поезд Duplo»
Спокойная поездка на мини-поезде для малышей.
16:30 — Dragon Coaster
Американские горки с театрализованными декорациями.
17:00 — «Полёт волшебника»
Вращающийся на высоте аттракцион.
17:30 — прогулка на лодке
Спокойная поездка по воде мимо лего-деревни.
Кому будет интересно приключение
Семьям с детьми от 2 до 12 лет и всем любителям Lego любого возраста.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из центра города до парка на премиальном минивэне и обратно, помощь с покупкой билетов и оформлением Fast Track (быстрого прохода) при необходимости, сопровождение в парке
Дополнительные расходы — билеты в парк: взрослый — $65, детский — $55. Билет гиду покупать не нужно
С вами будет один из гидов-переводчиков нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 244 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
страну — Китай.
С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города.
Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп.
Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.
