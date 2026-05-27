В Леголенд в Шанхае - с проводником

Успеть захватить самое важное в волшебном мире кубиков
Леголенд в Шанхае — самый большой в мире: здесь десятки аттракционов, тематические зоны и мини-города из миллионов кубиков.

С нами вы не потеряетесь в этом масштабе — получите чёткий и насыщенный маршрут, узнаете, какие аттракционы маст-си, как обойти очереди и где отдохнуть. Максимум впечатлений — и минимум усилий с вашей стороны.
Описание экскурсии

Парк разделён на восемь зон, каждая из которых основана на популярных сериях Lego или китайских мотивах. Мы знаем, как за 1 день увидеть самое классное и не устать. И предлагаем такой маршрут:

10:00 — «Школа вождения»

Дети садятся за руль мини-машин и ездят по улицам, как в настоящем городе.

10:20 — «Академия спасателей»

Родители и дети вместе тушат пожар.

10:40 — «Супергонка»

Поездка среди гигантских фигурок и ярких декораций.

11:00 — «Мини-мир»

Миллионы деталей, из которых собраны достопримечательности Китая.

11:30 — «Гонка на гидроциклах»

Динамичный аттракцион с ощущением, будто вы управляете гидроциклом стоя.

12:00 — ресторан Chef Zhu

Остановка на обед, перекус и отдых.

13:30 — «Путешествие Ниндзяго»

Интерактивная 4D-игра: сражаемся с врагами и метаем огненные шары.

14:00 — «Полёт дракона»

Аттракцион-карусель с подъёмом и вращением в воздухе.

16:00 — «Поезд Duplo»

Спокойная поездка на мини-поезде для малышей.

16:30 — Dragon Coaster

Американские горки с театрализованными декорациями.

17:00 — «Полёт волшебника»

Вращающийся на высоте аттракцион.

17:30 — прогулка на лодке

Спокойная поездка по воде мимо лего-деревни.

Кому будет интересно приключение

Семьям с детьми от 2 до 12 лет и всем любителям Lego любого возраста.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из центра города до парка на премиальном минивэне и обратно, помощь с покупкой билетов и оформлением Fast Track (быстрого прохода) при необходимости, сопровождение в парке
  • Дополнительные расходы — билеты в парк: взрослый — $65, детский — $55. Билет гиду покупать не нужно
  • С вами будет один из гидов-переводчиков нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван
Ван — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 244 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
читать дальше

страну — Китай. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города. Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп. Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.

