Леголенд в Шанхае — самый большой в мире: здесь десятки аттракционов, тематические зоны и мини-города из миллионов кубиков. С нами вы не потеряетесь в этом масштабе — получите чёткий и насыщенный маршрут, узнаете, какие аттракционы маст-си, как обойти очереди и где отдохнуть. Максимум впечатлений — и минимум усилий с вашей стороны.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $552 за экскурсию

Описание экскурсии

Парк разделён на восемь зон, каждая из которых основана на популярных сериях Lego или китайских мотивах. Мы знаем, как за 1 день увидеть самое классное и не устать. И предлагаем такой маршрут:

10:00 — «Школа вождения»

Дети садятся за руль мини-машин и ездят по улицам, как в настоящем городе.

10:20 — «Академия спасателей»

Родители и дети вместе тушат пожар.

10:40 — «Супергонка»

Поездка среди гигантских фигурок и ярких декораций.

11:00 — «Мини-мир»

Миллионы деталей, из которых собраны достопримечательности Китая.

11:30 — «Гонка на гидроциклах»

Динамичный аттракцион с ощущением, будто вы управляете гидроциклом стоя.

12:00 — ресторан Chef Zhu

Остановка на обед, перекус и отдых.

13:30 — «Путешествие Ниндзяго»

Интерактивная 4D-игра: сражаемся с врагами и метаем огненные шары.

14:00 — «Полёт дракона»

Аттракцион-карусель с подъёмом и вращением в воздухе.

16:00 — «Поезд Duplo»

Спокойная поездка на мини-поезде для малышей.

16:30 — Dragon Coaster

Американские горки с театрализованными декорациями.

17:00 — «Полёт волшебника»

Вращающийся на высоте аттракцион.

17:30 — прогулка на лодке

Спокойная поездка по воде мимо лего-деревни.

Кому будет интересно приключение

Семьям с детьми от 2 до 12 лет и всем любителям Lego любого возраста.

