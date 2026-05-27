Предлагаю вам оседлать велосипед — самый удобный способ передвижения по городу. Интересные нам модные пространства представляют собой не отдельные точки, а целые улицы и кварталы.
За полдня вы успеете познакомиться со всеми ключевыми локациями — без спешки, но и без лишних затрат времени.
Описание экскурсии
- Арт-квартал Ю Юэн — один из самых удачных примеров городского обновления.
- Улица У Кан — часть бывшей французской концессии и одно из самых европейских мест города.
- Улица Ан Фу — одна из самых модных и «интеллектуальных» улиц старого Шанхая.
- Чжан Юэн — крупнейший исторический жилой комплекс шикумэнь в центре города.
- Син Тьен Ди — пространство, где старый Шанхай превратился в современный центр для прогулок и шопинга, с известными инсталляциями в бутике Gentle Monster.
Вы узнаете:
- как в Шанхае обновляют городские пространства, сохраняя их аутентичность и историческую ценность.
- как работает идея «искусство как жизнь и жизнь как искусство» в городской среде.
- что такое традиционная архитектура шикумэнь.
- кто жил в знаменитом доме на улице У Кан.
- какой район стал площадкой для политических митингов и общественных дискуссий.
- где прошло первое собрание коммунистической партии Китая.
Организационные детали
- Прогулка предназначена для взрослых и детей от 14 лет.
- Дополнительно оплачивается аренда велосипедов — около 10 юаней за чел.
- Вам лучше заранее подготовить приложение Alipay для аренды и оплаты общественных велосипедов. Если нет такой возможности — ничего страшного, я помогу.
- Прогулка подойдёт для тех, кто умеет кататься на велосипеде и не имеет травм, связанных с передвижением.
- По желанию можем сделать кофе-паузу в модных шанхайских кофейнях — напитки вы оплачиваете самостоятельно.
в понедельник и среду в 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$154
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Zhongshan park
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 21 туриста
Я живу в Китае с 2017 года и за это время успела узнать страну не только как путешественник, но и как человек, который здесь работает, решает бытовые вопросы, общается с
