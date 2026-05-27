Велосипедная прогулка по арт-пространствам Шанхая

Увидеть самые выразительные и популярные городские локации
Предлагаю вам оседлать велосипед — самый удобный способ передвижения по городу. Интересные нам модные пространства представляют собой не отдельные точки, а целые улицы и кварталы.

За полдня вы успеете познакомиться со всеми ключевыми локациями — без спешки, но и без лишних затрат времени.
Велосипедная прогулка по арт-пространствам Шанхая

Описание экскурсии

  • Арт-квартал Ю Юэн — один из самых удачных примеров городского обновления.
  • Улица У Кан — часть бывшей французской концессии и одно из самых европейских мест города.
  • Улица Ан Фу — одна из самых модных и «интеллектуальных» улиц старого Шанхая.
  • Чжан Юэн — крупнейший исторический жилой комплекс шикумэнь в центре города.
  • Син Тьен Ди — пространство, где старый Шанхай превратился в современный центр для прогулок и шопинга, с известными инсталляциями в бутике Gentle Monster.

Вы узнаете:

  • как в Шанхае обновляют городские пространства, сохраняя их аутентичность и историческую ценность.
  • как работает идея «искусство как жизнь и жизнь как искусство» в городской среде.
  • что такое традиционная архитектура шикумэнь.
  • кто жил в знаменитом доме на улице У Кан.
  • какой район стал площадкой для политических митингов и общественных дискуссий.
  • где прошло первое собрание коммунистической партии Китая.

Организационные детали

  • Прогулка предназначена для взрослых и детей от 14 лет.
  • Дополнительно оплачивается аренда велосипедов — около 10 юаней за чел.
  • Вам лучше заранее подготовить приложение Alipay для аренды и оплаты общественных велосипедов. Если нет такой возможности — ничего страшного, я помогу.
  • Прогулка подойдёт для тех, кто умеет кататься на велосипеде и не имеет травм, связанных с передвижением.
  • По желанию можем сделать кофе-паузу в модных шанхайских кофейнях — напитки вы оплачиваете самостоятельно.

в понедельник и среду в 13:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$154
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Zhongshan park
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 21 туриста
Я живу в Китае с 2017 года и за это время успела узнать страну не только как путешественник, но и как человек, который здесь работает, решает бытовые вопросы, общается с
местными и погружается в культуру каждый день. Почему я решила встречаться с путешественниками? Потому что мне важно, чтобы у людей оставались только хорошие впечатления о поездке. Китай — невероятная страна, но она может быть сложной, если не знать деталей. Я хочу, чтобы неприятные ситуации и сложности, которые могут возникнуть, не портили отпуск, чтобы всё проходило спокойно, понятно и с ощущением поддержки. Для меня это не просто экскурсии — это забота, безопасность и комфорт человека в другой стране и культуре.

