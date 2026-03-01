Найдено 3 экскурсии в категории « На велосипеде » в Шанхае на русском языке, цены от $105. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности На велосипеде 4 часа Индивидуальная до 10 чел. Архитектурная велопрогулка вдоль реки Хуанпу Исследовать набережную Шанхая с архитектором «Дополнительные расходы: аренда велосипеда через приложение Alipay — 1,8 юаня в час за одного человека ($0,26)» $276 за всё до 10 чел. На велосипеде 3.5 часа Мини-группа до 5 чел. Велосипедная прогулка по арт-пространствам Шанхая Увидеть самые выразительные и популярные городские локации Начало: У метро Zhongshan park «Дополнительно оплачивается аренда велосипедов — около 10 юаней за чел» Расписание: в понедельник, вторник и среду в 10:00 и 14:30, в четверг и пятницу в 10:00 $154 за человека На велосипеде 4 часа Групповая до 15 чел. Велопрогулка по Шанхаю на ретровелосипедах: от Французской концессии до Бунда Уловить контрасты города в движении - в компании англоговорящего гида Начало: В районе Wukang Road «Ретровелосипед Phoenix и шлем входят в стоимость» Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00 $105 за человека Другие экскурсии Шанхая

