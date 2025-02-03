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Марии. Мы приехали в самое холодное время в конце декабря, но тем не менее было очень комфортно и мы спокойно провели 5 часов на улице, хотя я мерзляк)) Выбирала между 6 часовой экскурсией на машине, но почитав отзывы поняла, что обязательно нужен русскоговорящий полноценный гид, а не сопровождающий переводчик.