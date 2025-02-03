4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю
Погружение в культуру и историю Китая через посещение Старого города, Сада радости и древних храмов. Узнайте о даосизме и буддизме в Шанхае
Начало: У метро Yu Garden
Завтра в 08:00
19 фев в 08:00
$190 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа Шанхая: всё самое важное с востоковедом
Познакомьтесь с многогранным Шанхаем, от старинных улочек до футуристичных зданий. Понять китайскую культуру и традиции поможет опытный востоковед
Начало: Y входа в сад Юй Юань
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
$280 за всё до 5 чел.
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: самое главное
Обзорная экскурсия по финансовой столице Китая в душевной дружеской компании
Начало: У метро Peoples square
17 фев в 11:00
18 фев в 11:00
250$238 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 февраля 2025Здравствуйте, были на экскурсии 3 января, наш гид был Святослав, экскурсия понравилась, человек много знает, увлечён и отвечает на любой вопрос, было действительно интересно, очень рекомендую.
- ИИгорь19 января 2025Экскурсию по старому городу проводила Ольга. Сам старый город перед китайским Новым годом восхищал пламенеющими красными фонариками и украшениями. Время
- ММария5 января 2025Экскурсия по самым колоритным и знаковым с точки зрения истории и религии Шанхая, очень познавательно и интересно, конечно благодаря гиду
- ДДарья3 января 2025Очень понравилась экскурсия, было невероятно интересно и познавательно, большое спасибо Анне, время пролетело совершенно незаметно! Рекомендую к посещению)
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «История и архитектура»
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