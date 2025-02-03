Экскурсии Шанхая об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Шанхае на русском языке, цены от $190, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
История и культура древнего Китая
Пешая
44 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю
Погружение в культуру и историю Китая через посещение Старого города, Сада радости и древних храмов. Узнайте о даосизме и буддизме в Шанхае
Начало: У метро Yu Garden
Завтра в 08:00
19 фев в 08:00
$190 за всё до 4 чел.
Душа Шанхая: всё самое важное с востоковедом
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа Шанхая: всё самое важное с востоковедом
Познакомьтесь с многогранным Шанхаем, от старинных улочек до футуристичных зданий. Понять китайскую культуру и традиции поможет опытный востоковед
Начало: Y входа в сад Юй Юань
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
$280 за всё до 5 чел.
Шанхай: самое главное
Пешая
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: самое главное
Обзорная экскурсия по финансовой столице Китая в душевной дружеской компании
Начало: У метро Peoples square
17 фев в 11:00
18 фев в 11:00
250$238 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 февраля 2025
    История и культура древнего Китая
    Здравствуйте, были на экскурсии 3 января, наш гид был Святослав, экскурсия понравилась, человек много знает, увлечён и отвечает на любой вопрос, было действительно интересно, очень рекомендую.
  • И
    Игорь
    19 января 2025
    История и культура древнего Китая
    Экскурсию по старому городу проводила Ольга. Сам старый город перед китайским Новым годом восхищал пламенеющими красными фонариками и украшениями. Время
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    пролетело на одном дыхании. Ольга знает столько интересного как исторических так и архитектурных историй, а также и случаев из реальной китайской жизни. Очень удивил даосский храм в котором все-таки можно попытаться купить счастье за деньги. Абсолютно довольны, что между рейсами взяли эту экскурсию. Было очень интересно, позитивно, спасибо.

  • М
    Мария
    5 января 2025
    История и культура древнего Китая
    Экскурсия по самым колоритным и знаковым с точки зрения истории и религии Шанхая, очень познавательно и интересно, конечно благодаря гиду
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    Марии. Мы приехали в самое холодное время в конце декабря, но тем не менее было очень комфортно и мы спокойно провели 5 часов на улице, хотя я мерзляк)) Выбирала между 6 часовой экскурсией на машине, но почитав отзывы поняла, что обязательно нужен русскоговорящий полноценный гид, а не сопровождающий переводчик.

  • Д
    Дарья
    3 января 2025
    Душа Шанхая: всё самое важное с востоковедом
    Очень понравилась экскурсия, было невероятно интересно и познавательно, большое спасибо Анне, время пролетело совершенно незаметно! Рекомендую к посещению)

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «История и архитектура»

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  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в феврале 2025
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