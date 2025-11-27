Сегодня — насыщенный день в компании гида. Вы посетите древнейший буддийский монастырь Ханчжоу — храм Линъинь: рассмотрите многочисленные статуи Будды, услышите легенды и оцените виды с высоты.

Далее — гора Фэйлайфэн, в которой высечены фигуры будд и бодхисаттв, гроты и пещеры. Следующая на нашем пути — пагода Лэйфэн, внутри которой вы увидите артефакты династий Сун и Мин, а также оригинальные кирпичи 10 века. В завершение вы побываете на чайных террасах Мэйцзяу: узнаете об изготовлении разных сортов, типах чайных сосудов и чашек, насладитесь ароматным напитком.