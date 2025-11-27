Индивидуально из Шанхая в город, воспетый Марко Поло, - Ханчжоу
Посетить монастырь Линъинь и пагоду Лэйфэн, увидеть священную Фэйлайфэн и чайные плантации
Китайская поговорка гласит: «На небесах есть рай, а на земле — Сучжоу и Ханчжоу», а Марко Поло назвал Ханчжоу «самым благородным и красивым городом в мире».
Вы убедитесь, что это не читать дальше
преувеличение! Первый день — для самостоятельных прогулок, когда вы в собственном темпе сможете проникнуться атмосферой, воспетой поэтами, художниками и путешественниками. А во второй изучите мегаполис с гидом.
Посетите монастырь Линъинь на склоне горы — храмы тут расположены на разной высоте, что создаёт особенный антураж.
Увидите вырезанные в склонах Фэйлайфэн фигуры будд и бодхисаттв и артефакты династий Сун и Мин внутри пагоды Лэйфэн.
А напоследок побываете в деревне Мэйцзяу, где веками выращивают и готовят легендарный лунцзин, который входит в десятку лучших зелёных чаёв и является национальным напитком Поднебесной.
Описание тура
Организационные детали
-
Программа тура по дням
1 день
Свободный день в Ханчжоу
Вы приедете в Ханчжоу и заселитесь в отель. Далее предлагаем 2 варианта для самостоятельной прогулки.
Первый: полюбоваться пейзажами у озера Сиху, осмотреть храмы, пагоды и сады на островках и берегах, покататься на лодке, прочувствовать атмосферу старого Китая на улице Хэфанцзе. Второй: отправиться в парк Сиси с живописными водоёмами, тростниковыми зарослями, птичьими колониями, пройтись по классическому саду с павильонами и прудами Гаоцзуан, попробовать рыбные блюда и сладости.
2 день
Храм Линъинь, гора Фэйлайфэн, пагода Лэйфэн, чайные плантации Мэйцзяу
Сегодня — насыщенный день в компании гида. Вы посетите древнейший буддийский монастырь Ханчжоу — храм Линъинь: рассмотрите многочисленные статуи Будды, услышите легенды и оцените виды с высоты.
Далее — гора Фэйлайфэн, в которой высечены фигуры будд и бодхисаттв, гроты и пещеры. Следующая на нашем пути — пагода Лэйфэн, внутри которой вы увидите артефакты династий Сун и Мин, а также оригинальные кирпичи 10 века. В завершение вы побываете на чайных террасах Мэйцзяу: узнаете об изготовлении разных сортов, типах чайных сосудов и чашек, насладитесь ароматным напитком.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Шанхай и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Прогулка на катере по озеру Сиху - 55 юаней
Билет в храм Линъинь - 75 юаней
Чаепитие на плантации - 35 юаней
Сбор и приготовление чая на плантации, участие в чайной церемонии и чаепитие, видео с квадрокоптера - $38
Трансферы из других городов в Ханчжоу и обратно
Трансфер, если ваши отели находятся не в центрах городов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Шанхае, заселение после 15:00
Завершение: Ваш отель в Шанхае, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 865 туристов
Мы коллектив лицензированных гидов, владеющих русским языком. Уже более десяти лет работаем с гостями Китая. Наша команда состоит из настоящих энтузиастов и внимательных людей, которые обожают путешествовать и знают, как читать дальше
сделать ваш отдых наиболее комфортным и незабываемым. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и культурой Китая, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля и трансфером.